Réalisation des projets d’Ardis et Techno-verre à Tizi-Ouzou : Les permis de construire signés

Les permis de construire pour la réalisation de l’hypermarché Ardis et du complexe industriel Techno-Verre ont été signés, a annoncé dimanche dernier le wali, Mohammed Bouderbali. Répondant aux questions des élus de l’Assemblée populaire de wilaya réunis en session ordinaire pour, entre autres, faire le point sur la situation de l’investissement au niveau local, M. Bouderbali, en sa qualité de président de la Commission d’investissement de wilaya, a annoncé qu’il a signé les permis de construire de ces projets. S’agissant du projet d’Oxxo, une filiale du groupe Cevital créée par l’acquisition d’Oxxo France en 2013, spécialisée dans la fabrication de fenêtres en PVC, qui souhaite ouvrir un site dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le wali a affirmé sa «disposition» à signer le permis de construire pour cet investissement, «si l’investisseur engage tout de suite son projet», a-t-il dit. Le complexe industriel techno-verre, spécialisé dans la fabrication d’éléments dédiés au secteur du bâtiment, sera implanté dans la commune de Fréha et permettra la création de 600 emplois directs, et le projet du groupe Ardis qui sera implanté à Oued Aïssi générera un total de 500 emplois directs, rappelle-t-on.