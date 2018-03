Rencontre d'affaires algéro-pakistanaise : larges perspectives

Une rencontre d’affaires algéro-pakistanaise a été organisée, hier, au siège de la Caci, en présence de l’ambassadeur du Pakistan, M. Imran Yawar, et Abderrahmane Hadef, président de la Caci Média. S’exprimant, en marge de la rencontre M. Hadef a souligné «le fait que les relations économiques entre les deux pays n’ont pas encore atteint le niveau souhaité.» Il a invité les entreprises pakistanaises à investir davantage en Algérie, et à exploiter les opportunités qu’offre le marché algérien. Il a ajouté que «cette rencontre est un signal fort qui confirme la grande volonté des deux pays de multiplier les domaines de coopération, pour la création de la richesse et de l’emploi. Aussi elle constituera une occasion pour essayer de trouver les moyens adéquats pour élargir et diversifier notre coopération». Rappelant, que l’encouragement des investissements directs étrangers dans les secteurs hors hydrocarbures à savoir, l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les services constitue l’une des priorités des pouvoirs publics. A ce titre, il a indiqué qu’il est temps d’élargir le réseau de partenariat entre l’Algérie et le Pakistan dans les secteurs hors hydrocarbures et de ne pas se limiter uniquement aux relations commerciales».

A une question, relative au niveau des échanges commerciaux, il a fait savoir qu’«il est à la faveur des Pakistanais avec 26 millions de dollars». Le président de la CACI Média estime en outre que le renforcement de partenariat de nos entreprises avec celles du Pakistan constitue, sans nul doute, une occasion idoine pour acquérir un savoir-faire dans différents domaines, surtout précise-t-il que «l’économie pakistanaise a connu, ces dernières années, un développement constant ». Mettant, à profit cette occasion, il a insisté sur la nécessité d’attirer des hommes d’affaires qui ont la volonté d’investir à long terme. Regrettant à ce propos, le fait que plusieurs pays considèrent notre pays comme un grand marché destiné uniquement au commerce.

De son côté, l’ambassadeur, M. Imran Yawar, a exprimé également sa «pleine satisfaction quant à la tenue de cette journée d’affaires, en indiquant qu’elle constituera une opportunité pour soulever plusieurs questions liées à notre partenariat et comment le renforcer à l’avenir», tout en soulignant, la disponibilité de son pays à accompagner l’Algérie dans son développement économique, à travers le savoir-faire dont disposent les entreprises pakistanaises dans différents secteurs, notamment l’industrie mécanique.

Makhlouf Ait Ziane