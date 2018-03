Karim Zeribi, président de l’Agora des dirigeants France-Algérie : « La règle 51/49 n’est pas un obstacle »

«La règle 51/49, régissant l’investissement étranger en Algérie, ne constitue pas un obstacle pour permettre à la coopération algéro-francaise d’aller de l’avant», a déclaré, hier, Karim Zeribi, président de l’Agora des dirigeants France-Algérie, dans une conférence de presse tenue hier à Alger, à la suite du déplacement intitulé «24 heures à Alger». Cette règle est à ses yeux une décision de l’Algérie de «vouloir maîtriser son outil productif», et que les investisseurs étrangers doivent accepter. Toutefois, un écueil risque de compromettre la dynamique des investissements. De quoi s’agit-il au juste ? «Le Quai d’Orsay, explique M. Zeribi, doit revoir sa cartographie sécuritaire». En effet, des classements émanant d’organisations ont classé certaines régions de l’Algérie comme zones à haut risque. A ce sujet, le conférencier précis que «des discussions sont en cours, et on compte saisir le ministre des Affaires étrangères». A une question liée à l’existence d’une éventuelle zone B, en cas de réponse négative, M. Zeribi, relève d’abord sa confiance «en nos institutions», et n’écarte pas la constitution d’un «lobbying médiatique». L’Agora des dirigeants France-Algérie qu’il préside «jouera le rôle d’ambassadeur dans la promotion de la destination Algérie». Qualifiant de «salutaires» le virage de la diversification économique et de la promotion de la production nationale, le conférencier se dit convaincu que l’Algérie peut retrouver sa «place commerciale» au concert des nations.

Sur sa lancée, M. Zeribi dira que l’Agora des dirigeants France-Algérie opte pour «co-localisation intégrée», et compte s’ériger en une «vitrine pour la diaspora» qu’il considère comme un «levier important qui arrive à maturité et fait ses preuves dans divers domaines». D’autre part, l’orateur dira que les atouts ne manquent pas pour «faire de l’axe franco-algérien, un axe euro-méditerranéen», précisant que son association est soucieuse d’un développement économique durable. Accueillant tous les mois à Paris, chefs d’entreprises, chercheurs… diplomates soucieux de créer un écosystème pour des relations privilégiées, l’Agora des dirigeants France-Algérie annonce que d’autres visites «thématiques» sont inscrites dans son agenda, et porteront sur le numérique, la santé, les formations qualifiantes ainsi que l’industrie. Dans son intervention, M. Zeribi soutiendra que la baisse du prix de pétrole «peut être pour l’Algérie, un élément de refondation et de redémarrage».

A propos de la diversification économique annoncée, le même responsable estime qu’elle n’affecte pas la France, précisant qu’ «on n’évolue pas dans une approche monopolistique mais concurrentielle». Pour rappel, l’Agora des dirigeants France-Algérie qui a deux ans d’existence, est un club composé de PME, d’entreprises innovantes, de start-up, de filiales de grandes groupes publics et privés mais également de cadres dirigeants. Il favorise par notre démarche des partenariats gagnants-gagnants tant en France qu’en Algérie, car la relation économique doit se vivre aujourd’hui dans les deux sens. A propos du déplacement intitulé «24 heures à Alger», M. Zeribi explique qu’il permettra à certains chefs d’entreprises français de découvrir l’Algérie et à l’ensemble de la délégation de rencontrer des opérateurs économiques algériens et les ministres du Tourisme et du Commerce ainsi que des responsables du département de l’industrie.

Fouad Irnatene