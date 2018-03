M. Gaïd Salah inspecte l’Unité de construction navale à Annaba : Un grand intérêt à l’industrie militaire

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a souligné, hier à Annaba, le «grand intérêt» qu’accorde le Haut commandement de l’ANP à la promotion et au développement de l’industrie militaire en Algérie, notamment dans le domaine de la fabrication navale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Au cours de la deuxième journée de sa visite à la 5e Région militaire à Constantine, le général de Corps d’Armée a procédé à l’inspection de l’Unité de construction navale à Annaba, et ce, en compagnie du général-major Athamnia Ammar, Commandant de la 5e RM et du général-major, Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales. A l’entame de cette visite et après la cérémonie d’accueil, le général de Corps d'Armée a suivi un exposé global sur les missions et les composantes de cette Unité, avant d’inspecter ses différentes structures, ateliers de production et quelques modèles de ses produits, pour inaugurer ensuite une embarcation fabriquée au niveau de cette Unité. A noter que l’Unité de construction navale de Annaba, inaugurée par le général de Corps d’Armée le mois de février 2016, est une filiale de l’Entreprise de construction et de réparation navale de Mers El-Kebir /2e RM. Elle prend en charge la construction des vedettes de sauvetage, la fabrication des embarcations semi-rigides et la rénovation des coques des navires en service ainsi que l’installation des équipements et des systèmes de bord, outre sa participation en matière de maintenance et réparation des embarcations de pêche relevant du secteur de la pêche maritime public et privé. Dans cet élan et depuis sa mise en service, cette Unité a procédé à la maintenance et la réparation de 470 embarcations de pêche au profit de pêcheurs de différentes wilayas côtières du pays. Elle emploie aussi un important nombre de citoyens de la région, contribuant ainsi à fournir des postes d’emploi et à réduire le taux de chômage, selon le communiqué du MDN.



Maîtrise des technologies



Durant cette visite, le général de Corps d’Armée a rencontré les cadres, personnels et ouvriers de cette Unité et a prononcé une allocution d’orientation, à travers laquelle il a tenu à rappeler «le grand intérêt» qu’accorde le Haut commandement de l’ANP à la promotion et au développement de l’industrie militaire en Algérie, notamment dans le domaine de la fabrication navale, qui contribue concrètement, a-t-il dit, dans le développement des Forces navales, tout en les exhortant à parfaire la maîtrise des technologies de la construction des navires et des vedettes. «Nous considérons cette Unité de construction navale comme étant un maillon fort au sein de l’ensemble du tissu des fabrications militaires que recèle notre pays, et ce, grâce au soutien indéfectible de son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette industrie que nous voulons, au sein de l’ANP, être un nouvel horizon du travail sur le terrain, rationnel, réfléchi et perspicace, avec lequel la recherche, le développement et l’industrialisation militaire dans toutes ses branches et ses spécialités, constituent désormais notre préoccupation et priorité ultimes qui méritent davantage d’importance et d’intérêt», a-t-il affirmé. «C’est dans cette optique que s’inscrit notre veille au bon fonctionnement de l’Unité de construction navale à Annaba, car nous apprécions ce que vous, employés de cette Unité, avez pu réaliser dans un bref délai, à savoir depuis son inauguration en février 2016 jusqu’à aujourd’hui. C’est un exploit véritable en guise duquel vous méritez tout notre encouragement et notre gratitude», a ajouté le Général de Corps d’Armée. «Nous considérons également, au regard de votre détermination et votre intégrité professionnelle, que vous êtes capables de redoubler qualitativement vos exploits.



Exploitation idéale des ressources humaines



Ceci exige inéluctablement une exploitation idéale et un parfait emploi de notre réservoir en ressources humaines disponibles à cette Unité, outre la mise en application de toutes les expériences acquises jusque-là, et ce, afin de pouvoir concrétiser les objectifs escomptés», a-t-il noté. Le général de Corps d’Armée a également rappelé «l’ultime importance» de cette Unité industrielle dans le domaine de la construction des différents types de navires et vedettes au profit des Forces navales, ainsi que dans les opérations de réparation et de maintenance des embarcations de pêche relevant du secteur de la Pêche maritime public et privé, dont tout le monde sait l’importance économique et sociale. «Parmi les objectifs tracés que j’insiste toujours à faire aboutir, l’impératif d’améliorer en permanence les connaissances et les savoir-faire des cadres et des personnels, et d’£uvrer, sans cesse avec dévouement, à la préservation de cet acquis dont la valeur est inestimable», a indiqué M. Gaïd Salah, précisant que «cette Unité est un acquis dont les objectifs consistent, outre l’optimisation grandissante de notre industrie militaire, à contribuer avec efficacité à surmonter les difficultés envisagées par nos concitoyens dont la pêche est leur source de revenus». «Ceci explique l’importance majeure de diversifier les prestations offertes dans le domaine de prise en charge de toutes les opérations de réparation, de restauration et de carénage de leurs navires afin de leur éviter d’avoir recours aux opérateurs étrangers pour ce genre de services. C’est une contribution substantielle qui constitue notre fierté, car c’est une vocation purement nationaliste confirmant l’attachement spirituel du peuple à son Armée, ce qui représente toujours un honneur pour l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale», a fait observer M. Gaïd Salah. Par la suite, le général de Corps d’Armée a écouté les interventions des personnels de cette Unité qui ont exprimé leur gratitude au Haut commandement de l’ANP qui leur a donné l’occasion de participer au développement de ce «domaine vital des fabrications militaires». L’étape suivante de la visite du général de Corps d'Armée consistait en l’inspection du projet de construction du Cercle de garnison d’Annaba, dont la première pierre a été posée le mois d’août 2017 et au cours de laquelle il a exhorté les responsables chargés de la réalisation de ce projet d’accélérer les travaux tout en se conformant aux normes requises. (APS)

Plusieurs structures baptisées auX nomS de chouhada

Le centre d’information territorial de la 2e Région militaire d’Oran a été baptisé, hier, au nom du chahid Boubernas Mohamed, à l’occasion de la célébration de la fête de la Victoire. Cette initiative, présidée par le chef d’état-major de la 2e RM, le général Boucenna Saïd, s’est déroulée en présence de la famille du chahid et des autorités locales civiles et militaires, en application des décisions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) portant sur la baptisation des différentes structures de l’ANP aux noms de martyrs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Le général Boucenna a mis en avant, dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, la dimension symbolique des cérémonies de baptisation qui ont pour objectif d’honorer et de perpétuer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays. Le général Boucenna a indiqué que le chahid Boubernas Mohamed est un des héros qui ont accompli leur devoir et sont morts en martyrs pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté, soulignant «par fidélité à eux, nous revisitons leur mémoire, notamment en ce jour particulier qui constitue un tournant décisif dans la lutte des Algériens contre le colonialisme». «La baptisation des différentes structures de l’ANP aux noms des glorieux martyrs et moudjahidine est un grand honneur pour elles et à la fois une grande responsabilité qui exige de nos éléments d'être à la hauteur des sacrifices de chouhada et de préserver le legs qui leur a été fait, à savoir une Algérie sécurisé, prospère et stable», a-t-il déclaré. Lors de la cérémonie, la famille du chahid Boubernas Mohamed a été honorée. Né en 1893 à Tafraoui (wilaya d’Oran), Mohamed Boubernas a milité dans le mouvement national avant de rallier les rangs de l’Organisation civile du Front de libération nationale (FLN) en 1956. Il a abrité une section de moudjahidine dans sa ferme de Tafraoui, qui projetait d’attaquer la base navale de Tafraoui et leur a prodigué une aide matérielle et morale. Il a également mobilisé les habitants pour participer à cette opération, en sa qualité de chef du arch de «Ghoualem» composé de plus de 20 dechras. Après avoir eu vent des mouvements des moudjahidine, les forces françaises sont arrivées dans la région et une grande bataille, connue sous le nom de la bataille de Sidi Ghalem a eu lieu le 18 juillet 1956, où le chahid fut arrêté puis torturé jusqu’au 21 juillet 1957, jour où il fut assassiné par le colonisateur.



Fruit des sacrifices des chouhada



Par ailleurs, le siège du secteur militaire à Biskra relevant de la quatrième région militaire a été baptisé au nom du chahid Ahmed Taleb. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e Région militaire, le général Abderezzak Cherif, en présence des autorités locales de la wilaya et des membres de la famille du chahid, honorés à l’occasion.

A l’occasion, le commandant du secteur militaire de Biskra, le colonel Boubakeur Bedar a souligné que «cet événement coïncide avec le mois de chouhada (mars) que nous devons commémorer leurs mémoires et s’inspirer de leurs parcours», attestant que «la liberté et l’indépendance dont nous jouissons aujourd’hui est le fruit des sacrifices des chouhada». Le chahid Ahmed Taleb, est né en 1931, dans la région de Doucen (Ouest de Biskra) et a fait ses études aux zaouïas avant de partir en France, où il avait rejoint les rangs du mouvement national. Au déclenchement de la guerre de Libération en 1954, le chahid était retourné en Algérie pour rejoindre l'Armée de libération nationale (ALN) et tomba au champ d’honneur en 1959. Le drapeau national et des cadeaux symboliques ont été remis lors de cette cérémonie en l’honneur de la famille du chahid Ahmed Taleb. En outre, le siège du Groupement régional des travaux d’infrastructures militaires d’Ouargla, relevant de la 4e Région militaire, a été baptisé du nom du chahid Tafhi Messaoud.

La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e RM, le général-major Abderazzak Cherif, en présence notamment d’officiers supérieurs et cadres de la 4e RM, de membres de la famille du chahid, de moudjahidine et de compagnons d’armes du chahid.

Intervenant en application du programme arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) portant baptisation des structures et installations militaires de noms de chouhada de la glorieuse Révolution, cette opération a donné lieu à la remise d’un lot de cadeaux symboliques à la famille du Chahid. Né en 1928 dans la région d’El-Alia, daïra d’El-Hedjira (Ouargla), le chahid Tafhi Messaoud, qui a appris le Saint Coran dès son jeune âge dans les écoles coraniques de la région d’El-Meghaïer où s’était installée sa famille, a rejoint ensuite les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1957.

Il a activé entre les régions de Guerrara, Ouargla et Oued-Righ, puis a été chargé, avec d’autres compagnons, d’acheminer des armes de la Tunisie à travers les frontières Sud-Est du pays, avant d’être arrêté par les forces coloniales puis exécuté en 1958 dans les environs de Biskra. (APS)