Ramadhan : L’approvisionnement en produits de base assuré

Le ministère du Commerce, a affirmé hier, dans un communiqué que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’approvisionnement régulier du marché en produits de base durant le Ramadhan prochain. Le ministère a précisé que les stocks actuellement disponibles de matières premières destinées à la fabrication du lait pasteurisé subventionné et de blé dur et tendre ainsi que de produits agricoles de saisons (légumes et fruits) et de viandes rouges et blanches permettront une large couverture des besoins des citoyens, assurant que tous les intervenants (institutions officielles, offices de régulation et opérateurs économiques) se sont engagés à prendre toutes les mesures afin d’assurer la disponibilité des produits alimentaires à forte demande durant le mois sacré. Le ministère du Commerce soutient, dans ce contexte, que «ses services ne ménageront aucun effort pour veiller à l’approvisionnement large et régulier du marché en produits alimentaires et à la stabilité des prix» notamment à travers le suivi quotidien du marché et de l’évolution des prix, et «en accordant une extrême importance à la qualité des denrées, aux conditions de leur conservation et à la transparence et la régularité des transactions commerciales». (APS)