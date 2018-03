Des chercheurs ont animé une rencontre sur le colonialisme : La tentative d’effritement de la société a échoué

L’ancien directeur du Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), Djamel Yahiaoui, a affirmé, hier à Alger que l’esprit de résistance ancré chez le peuple algérien et son attachement à son identité nationale avaient mis en échec tous les plans et stratégies du colonisateur français. Lors d’une conférence organisée par le Haut conseil islamique (HCI) sous le thème «L’histoire de la stratégie du colonialisme en Algérie», à la veille de la célébration de la fête de la Victoire», M. Yahiaoui a précisé à que «la résistance acharnée et ancrée chez le peuple algérien et son attachement à son identité nationale ont mis en échec tous les plans et stratégies du colonialisme français en Algérie». La conférence a été marquée par la présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, du conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar, du président du HCI, Bouabdellah Ghlamallah outre des personnalités nationales, culturelles et des représentants de la sûreté et de la Gendarmerie nationales. Le conférencier a estimé que la fête de la Victoire (19 mars) représentait la fin du colonialisme et le début d’une nouvelle étape pour les Algériens, celle du recouvrement de la souveraineté et de l’identité nationales et l’édification de l’Etat algérien, après 132 années d’occupation. Il a rappelé dans ce sens que le colonisateur a d’abord pris possession du territoire algérien avant de commettre des dizaines de massacres ignobles dont les massacres d’El Harrach où 12.000 Algériens ont été éliminés en 1830 sous la direction du général Rovigo, les massacres de Boufarik, Oued Aleug (Blida), les hauteurs de Blida et Médéa. Après l’échec de cette politique, les Algériens ont été exilés et de nouveaux éléments, notamment des juifs et chrétiens ont été ramenés au pays, a indiqué le chercheur qui a ajouté que les autorités françaises avaient tenté de gagner la confiance de certaines zaouias et de former une élite dans l’université française pour défendre le projet colonial. Le conférencier a rappelé que le colonialisme français avait recouru durant ses derniers jours en Algérie à l’idée de diviser le territoire national en trois fédérations au nord, le Sud étant exclu, mais cette démarche a été sans succès y compris ses tentatives durant les négociations d’Evian à l’origine du cessez-le-feu signé entre l’Algérie et la France le 19 mars 1962. Aujourd’hui, poursuit le conférencier, l’Algérie est visée par d’autres tentatives déstabilisatrices avec de nouvelles méthodes utilisées pour semer la discorde régionale et religieuse au sein de la société algérienne et partant, créer des problèmes aux frontières du pays en coordination avec certains pays voisins de manière à renforcer les mouvements destructeurs et ceux opposants pour semer la confusion à travers les régions frontalières. Pour sa part, le chercheur universitaire, Mohamed Amine Belghit a souligné que l’école coloniale a adopté près de 30 laboratoires en vue d’examiner et de trouver les voies et moyens pour diviser la société algérienne et effacer son identité nationale et religieuse. (APS)