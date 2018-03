Elevage camélidé : Des mesures d’accompagnement

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s’apprête à mettre en œuvre un programme «ambitieux» pour promouvoir et accompagner l’élevage camélidé à travers tout le territoire national, a déclaré hier à Adrar le premier responsable du secteur, Abdelkader Bouazghi.

Dans son allocution à l’ouverture de la 22e édition de la fête du Dromadaire dans la commune Bordj Badji Mokhtar (w. d’Adrar), M. Bouazgui a indiqué que son département s’apprêtait à «mettre en œuvre un programme ambitieux pour promouvoir l’élevage camélidé et prendre en charge les pâturages en vue de garantir le fourrage pour les camélidés, notamment dans la région du grand Sud». Lors de cette manifestation de trois jours, le ministère de l’Agriculture prendra en charge la santé des camélidés et du bétail à travers l’ensemble du territoire national, a-t-il indiqué, précisant que l’appui nécessaire sera apporté en matière d’élevage camélidé, notamment l’élevage de la chamelle laitière. Rappelant la création d’une unité de production de lait de chamelle à Tindouf, le ministre a souligné que son secteur appuierait tous les investisseurs désirant créer des unités de lait de chamelle. Pour assurer le fourrage au bétail dans la région du Sud, particulièrement dans la commune de Bordj Badji Mokhtar qui recèle de grands pâturages, les investisseurs agriculteurs bénéficieront de parcelles de terrains et seront encouragés à produire différents types de fourrage. Les festivités de la 22e édition de la fête du Dromadaire, à laquelle prendront part 70 associations locales, ont débuté hier à Bordj Badji Mokhtar (800 km au sud d’Adrar). (APS)