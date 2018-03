DGSN : Acquisition de 144 radars

Dans sa démarche tendant à assurer la sécurité et la quiétude aux citoyens, la Direction Générale de la Sûreté Nationale procède continuellement à la modernisation de ses services, avec l'acquisition d'équipements modernes pour lutter contre les accidents de la circulation routière. Une manière d’accentuer la professionnalisation et l’efficacité de ce corps constitué qui mobilise de gros moyens pour assurer ses différentes missions. La DGSN, dans le souci d’assurer un service de qualité, œuvre à moderniser le corps de la police algérienne dans tous les domaines dans le but de renforcer l’Etat de droit. La modernisation du matériel et les avancées technologiques réduisent les accidents de la circulation. Une modernisation passe impérativement par l’acquisition d’équipements sophistiqués de dernières génération facilitant un peu plus le travail des agents de la police sur le terrain, mais aussi mettre les fauteurs devant le fait accompli. Toujours en matière, d’équipements la DGSN vient de débourser une enveloppe budgétaire conséquente, soit de 5,25 millions d’euros pour acquérir de nouveaux radars de contrôle de vitesse sur nos routes et autoroutes. Ce qui est certain c’est que les nouveaux appareils seront d’un grand apport pour renforcer les capacités de la Police algérienne dans son effort de maintien de la sécurité routière. Cette enveloppe a permis, en effet, à la direction générale de la police de récupérer 144 kits radars de contrôle de vitesse des véhicules auprès de la compagnie allemande Jenoptik Robot Gmbh. L’attribution du contrat à l’entreprise allemande s’est effectuée par le biais d’un appel d’offres et l’attribution de l’appel d’offres a été publiée, hier, sur notre quotidien national El Moudjahid. Un matériel à la pointe de la technologie qui aidera la sûreté nationale à veiller davantage au respect des lois et leur application conformément aux exigences et principes des droits de l’homme. Le contrat entre les deux parties stipule que l’entreprise allemande doit livrer le nouveau matériel durant une période ne dépassant pas les 12 semaines avec la garantie du produit pièces de rechange et service après-vente durant 42 mois.

Le général major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, il faut le souligner, avait toujours affirmé que la Sûreté nationale priorise la prévention et la sensibilisation sur l’action répressive, tout en se félicitant des résultats enregistrés sur le terrain. Au sujet du radar en question, l'innovant MultaRadar CD est un cinémomètre ayant fait ses preuves et offrant à l'utilisateur de nombreuses possibilités dans le domaine de la surveillance routière. Cet appareil peut non seulement être utilisé sur un trépied, mais également dans une armoire ou être encore embarqué. Une option complémentaire permet de raccorder une caméra vidéo au MultaRadar CD afin de documenter une infraction au moyen d'images montrant l'arrière des véhicules. En option, le MultaRadar CD peut être commandé et surveillé depuis un véhicule placé plus loin via une tablette Wi-Fi ; celle-ci permet également de télécharger photos et informations relatives à une infraction. Un appareil séquentiel, capable de prendre jusqu'à quatre prises de vue par seconde, pourra apporter la documentation justificative complémentaire, permettant de procéder à tout moment à une administration des preuves. Par ailleurs, l’entreprise allemande dispose d’une grande réputation en la matière et a déjà livré le même équipement à de nombreux pays arabes afin de lutter contre la vitesse et l’insécurité routière. Il est utile de souligner que les accidents enregistrés en 2017 ont atteint les 10.505 faisant 2.913 morts et 18.175 blessés. Et même si ce nombre a connu une baisse sensible, soit moins de 27,21% en 2017 par rapport à 2016, grâce notamment au déploiement intensif des services de sécurité au niveau des routes et le renforcement de ses outils techniques comme les radars et les véhicules banalisés pour faire face à l’excès de vitesse, il n’en demeure pas moins que l’objectif de la DGSN est d’atteindre une baisse de 30% en termes de taux du nombre d’accidents. Le parc national de véhicules compte, selon les dernières statistiques, 8.858.162 véhicules. Le facteur humain est à l’origine de 92,95% des accidents à cause de l’excès de vitesse et des dépassements dangereux, d’où l’apport précieux des nouveaux appareils acquis pour juguler le phénomène.

Mohamed Mendaci