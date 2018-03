Dévasement de 10 barrages : Un programme ambitieux

L’Agence nationale des barrages et transferts a annoncé que le ministère des Ressources en eau, a réussi à débloquer une enveloppe de 9,7 milliards DA pour le dévasement de 10 barrages en exploitation.

L’enveloppe budgétaire utilisée dans les opérations de dévasement permettra de récupérer au moins, 46 millions de m3 de capacité de ces grands ouvrages, a ajouté l’agence nationale des barrages. Dans cette optique, ce ne sont pas moins de dix barrages qui sont concernés par cette grande opération. Il s’agit de Djorf Torba à Béchar, Merdja Sidi Abed à Relizane, Fergoug à Mascara, Hamiz et Beni Amrane à Boumerdès, Ghrib à Ain Defla, Zardezas à Skikda et Bouhanifia à Mascara k’sob à M’sila et Foum El Gueiss à Khenchela. Par ailleurs, les appels d’offres pour les opérations de dévasement ont été lancés pour sept barrages alors que les trois restants seront pris en charge par les propres moyens de l’ANBT.

Le ministre des Ressources en eau avait indiqué en décembre dernier qu’un programme a été tracé à partir de 2018 visant le dévasement de 10 barrages, soulignant qu’une première drague algérienne pour le dévasement sera réceptionnée à la fin du mois de mars 2018. Le traitement du phénomène de dévasement des barrages sera entamé en 2018 en coordination avec le secteur agricole en vue de planter des arbres aux alentours des barrages de manière à réduire le risque de glissements de terrain, a-t-il soutenu. Il est utile de signaler que l’ANBT a passé commande auprès de l’entreprise nationale des équipements industriels ALIECO pour la réalisation de trois dragues qui sont actuellement en cours de construction dans ses ateliers. En l’absence de curage, la plupart de ces barrages ne sont plus en mesure d’assurer une alimentation en eau potable aux populations.

En parallèle, le secteur a annoncé en ce début de semaine, qu’un drone aquatique pour aider l’Agence nationale des barrages et des transferts à mieux suivre et cerner la problématique de l’envasement des barrages à travers le pays sera prochainement mis en service.

En forme d’embarcation robotisée, ce nouveau système va permettre à l’ANBT de suivre dans des conditions technologiques optimales l’envasement des barrages, qui constitue un souci permanent du secteur des ressources en eau, a précisé le ministre, Hocine Necib, en marge d’une visite au barrage de Djorf Ettorba (65 km au sud de Bechar), destiné à la retenue des eaux de Oued-Guir, avec une capacité de 365 millions de m3.

Les avantages de ce drone aquatique mis au point par des chercheurs algériens du Centre de développement des technologies avancées de Baba Hassen dirigés par le Docteur Oualid Djekoun, maître de recherche au CDTA (Alger), est de permettre des délais ultra-courts en matière de levées bathymétriques, aucune intervention humaine, un transfert instantané de données et une accessibilité étendue. L’ANBT rencontre des contraintes avec la méthode actuelle ou les levées bathymétriques sont effectués seulement toutes les quatre années, en plus d’être longues et coûteuses, mobilisant des moyens humains et matériels importants, à savoir quatre techniciens par équipe, une station topographique, une station bathymétrique et une embarcation. Il faut savoir que l’envasement dans les barrages réservoirs est l'un des principaux problèmes que rencontrent de nombreux barrages dans le monde, notamment en Algérie. Selon le rapport publié par le Comité International des Grands Barrages il y a quelques années, plus de 50.000 grands barrages existent dans le monde avec une capacité très importante de stockage, exploités à des fins diverses comme l'approvisionnement en eau, la production d'énergie hydroélectrique et le contrôle des inondations. D'autre part, un taux moyen de 0,5 à 1% de leur capacité de stockage est perdu chaque année en raison de la sédimentation. Pour ce qui est de la situation des barrages concernés par l’opération, ceux-ci ont perdu plus de 50% de leurs capacités. Par ailleurs, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a précisé récemment à la radio qu’une enveloppe financière de plus de 43 milliards de dinars, auxquels s’ajoutent des crédits supplémentaires de 145 milliards de dinars, ont été affectés au parachèvement des projets en cours de réalisation dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour 2018.

M. M.