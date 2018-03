Protection civile : distribution de cadeaux au Centre de vieillesse de Sidi Moussa

Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont organisé hier une visite au Centre de vieillesse de Sidi Moussa où des cadeaux symboliques ont été distribués aux personnes âgées à l'occasion de la journée maghrébine de la Protection civile qui coïncide avec le 18 mars de chaque année, a indiqué le chargé de communication auprès des mêmes services.

A ce titre, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé que cette initiative humanitaire intervenait «pour renforcer et concrétiser les principes de l'action de proximité et de solidarité de la protection civile avec les différentes catégories vulnérables de la société», ajoutant que «cette opération a connu la distribution de cadeaux symboliques au profit des résidants du Centre pour les deux sexes (hommes et femmes) dans une ambiance familiale et humanitaire». «Cette visite qui coïncide avec la célébration de la journée maghrébine de la Protection civile au profit de cette tranche vise à mettre en exergue les valeurs d'entraide et de solidarité.

Une exposition de photos et de différents équipements et moyens utilisés par les éléments de la protection civile lors de leurs interventions, outre des conseils et des orientations aux personnes âgées concernant les voies de prévention contre les accidents domestiques», a ajouté la même source. Selon le lieutenant Khaled Benkhalfallah cette visite s'inscrit «dans le cadre de la stratégie de la direction de wilaya de la Protection civile visant la concrétisation de l'action de proximité et le rapprochement des différentes tranches de la société y compris les personnes âgées».

Les personnes âgées et le staff du Centre ont apprécié cette initiative des cadres et agents de la Protection civile. «La célébration de la journée maghrébine de la Protection civile constitue une occasion pour faire connaître aux citoyens le rôle primordial de la Protection civile dans la protection des personnes et des biens et la sensibilisation des citoyens des différentes disposions préventives à observer au cas de catastrophe», a conclu la même source. (APS)