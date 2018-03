Dans la lucarne : Avons-nous des socios ?

Notre football, durant les dernières journées de championnat national de Ligue-1, a connu un engouement sans précédent des supporters. Il faut admettre que le niveau de certaines empoignades est si intéressant que le public envahit les stades. Ils viennent en masse. Ce qui est une très bonne chose en soi et surtout un désaveu certain pour ceux qui ne cessent de dire que notre football est au «creux de la vague» et qu’il n’y a rien à attendre de lui au niveau de son élite. C'est-à-dire qu’il faudra encore des décades pour espérer une quelconque amélioration. Il est évident que ces «alarmistes» n’agissent ainsi que pour ajouter «l’huile sur le feu ». Ils ne veulent pas qu’on dise du bien de notre football. Pourtant, tous les observateurs étaient unanimes pour dire que le match MCA-MCO (4 à 0) a été un véritable «morceau» de grand football, presque un récital que seuls les grands maîtres, comme l’on dit, peuvent nous présenter. C’est vrai que la continuité fait défaut dans notre «jeu à onze», mais il faut reconnaître que nos clubs œuvrent pour enrichir le spectacle. Il faut souligner que notre football, suite aux bonnes prestations de quelques clubs se hisse sûrement parmi les meilleurs. Et il ne faut nullement le sous-estimer. Bien au contraire, il faut bien l’analyser et en tirer les meilleurs enseignements. Car, faut-il le répéter, il y a beaucoup de positif dans notre championnat ; on peut constater l’émergence de certaines «pépites» de nos clubs qui méritent qu’on s’attarde un peu plus sur leur sort. Il faut dire que le public est revenu en grand nombre. Une attitude qui atteste que quelque chose s’ est opérée dans notre championnat national dans le bons sens du terme. Cela ne peut que réconforter les acteurs de notre football pour consolider cette nouvelle passe appréciée par tous. Ceux qui ont tourné le dos à notre championnat au profit des étrangers sont en train de revenir. C’est un changement qui ne peut que porter ses fruits dans un proche avenir. Ce qui l’est moins, par contre, c’est le fait que les supporters de certains clubs sont en train de s’immiscer de trop prés dans les destinées de nos clubs. Ils veulent demander des comptes alors que ce n’est pas de leur ressort du fait qu’ils n’apportent aucun «sou» aux clubs, ni de prés, ni de loin. Et cette situation est en train d’empester la vie de nos clubs au niveau de l’élite. On oblige certains d’entre eux, pour ne pas dire tous, à payer pour éviter d’être importunés. Cette situation devient pesante pour la bonne marche. Ces derniers sont appelés des «socios». C’est une erreur ! Les vrais «socios» sont ceux qui s’impliquent dans la vie du club en investissant de l’argent. Ils sont même les propriétaires du club comme c’est le cas au FC Barcelone ou au Real Madrid et aussi dans d’autres clubs étrangers. Chez nous, ils ne donnent rien, sinon invectiver et insulter dirigeants, joueurs et autres et ils se disent «socios». Toute honte bue, quelle supercherie ! Les supporters, chez nous, sont appelés à se mesurer et ne plus empêcher les entraînements de nos clubs. Ils le font pour un oui ou un non. Ils agissent négativement sur le club. C’est vraiment dommage ! S’ils veulent demander des comptes aussi bien au niveau de la gestion que des résultats techniques, ils doivent «casquer». C'est-à-dire par l’actionnariat ou par d’autres procédés contribuant à la bonne marche financière du club. Un supporter, s’il est sincère, doit «racler» ses poches et ne pas dire attention «j’ai les oursins, ça pique» ! Une ruse qui ne tient plus la route.

Hamid Gharbi