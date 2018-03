Ligue I (réserves) 23e journée : Statu quo en tête du classement

Le Paradou AC, vainqueur à domicile de l'USM Bel-Abbès (4-2), et l'ES Sétif, tombeur de l'USM Alger au stade Omar-Hamadi (1-0), ont préservé leur position en tête du classement du championnat de Ligue-1 Mobilis de la catégorie des réserves, au terme de la 23e journée de compétition clôturée ce week-end. Le titre du championnat pourrait se jouer lors de la 27e journée lors du choc devant mettre aux prises les deux équipes au stade d'Hydra (Alger).

En bas du classement, l'Olympique Médéa et le DRB Tadjenanet, battus respectivement en déplacement à Béchar par la JS Saoura (3-0) et à Alger par le NA Hussein-Dey (3-2), ferment la marche.



Résultats

JS Kabylie - MC Alger 2-1

USM Alger - ES Sétif 0-1

Paradou AC - USM Bel-Abbès 4-2

USM Blida - USM El Harrach 1-0

NA Hussein Dey - DRB Tadjenanet 3-2

MC Oran - US Biskra 3-0

JS Saoura - Olympique Médéa 3-0

CS Constantine - CR Belouizdad 2-2