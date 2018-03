Ligue-1 (23e journée) : Le MCO solide dauphin, la JS Saoura revient

Les deux derniers matches au programme de la clôture de la 23e journée ont tenu toutes leurs promesses. C’est ainsi que le MC Oran, qui recevait l’US Biskra, une équipe concernée directement par la relégation, n’a pas fait dans le détail pour renforcer son poste de dauphin. En effet, il a été très brillant en faisant oublier à ses fans sa débâcle au 5-Juillet devant le MC Alger sur le large score de (4 à 0). Cette fois-ci, les protégés de Bouakaz ont frappé très fort devant un ensemble qui ne s’était pas déplacé pourtant pour faire de la figuration. Il faut dire que les «visiteurs» ont difficilement accusé le coup suite au deuxième but inscrit sur penalty par Chibane.

Le penalty était vraiment imaginaire et on ne sait pas comment l’arbitre Arab est tombé dans le «piège» de la simulation. Cet arbitre, faut-il le répéter, commet depuis quelques temps des erreurs fragrantes. Celle commise lors du MCO-US Biskra est lourde de conséquences, puisqu’elle a eu pour effet de faire boire le calice jusqu’à la lie à des Biskris qui ont bien résisté malgré le but de Tiaïba dès la 12e minute. Puis, ce fut le naufrage étant donné que le MC Oran l’a remporté sur le large score de (5 à 0).

Du coup, les Hamraoua reviennent à quatre points seulement des Constantinois qui voient ainsi leur leadership sérieusement menacé. Excellente remontée des camarades de Frifer, un joueur qui change le cours du match dès qu’il entre. À Béchar, l’équipe locale, la JS Saoura, a renoué avec la gagne et ce depuis l’arrivée à la barre technique de l’entraîneur Neghiz. Son succès, à domicile, au stade 20- Août 55 devant l’O Médéa, une équipe dans le «ventre mou» au classement général, est des plus importants. Il lui permet de prendre en solo la cinquième place avec 36 pts.

C’est à dire qu’il n’est qu’à deux points du podium. Comme d’habitude, Yahia Chérif et Djallit ont été derrière ce triomphe des gars du Sud algérien. Ces deux joueurs sont considérés comme la force tranquille de cette formation qui n’a pas remisé ses ambitions de monter sur le podium et prétendre à quelque chose de probant à la fin de la saison.

Notons que le match JSK-MCA, comptant pour la 23e journée de Ligue-1 a été reporté à une date ultérieure et n’est pas encore reprogrammé, même si le directoire a repoussé le déroulement de la 24e journée jusqu’au 30 mars courant.

H. G.