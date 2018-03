Mondial 2018 / Italie : Buffon de retour en sélection

Le gardien de but de la Juventus, Gianluigi Buffon, qui avait annoncé sa retraite internationale, figure dans la liste des 26 joueurs italiens convoqués pour les deux matchs amicaux du mois de mars, dévoilée par le sélectionneur par intérim Luigi Di Biago. Pour ces matches face à l'Argentine le 23 mars à Manchester, puis l'Angleterre le 27 mars à Londres, Di Biagio a convoqué trois avant-centres, Ciro Immobile, Andrea Belotti et Patrick Cutrone, mais pas Balotelli, qui n'a plus joué avec la Nazionale depuis le Mondial-2014. Au poste de gardien, l'ancien milieu de terrain international a donc par ailleurs choisi de rappeler Buffon, qui avait dit adieu à la Nazionale les larmes aux yeux en novembre dernier, après le barrage perdu face à la Suède. À 40 ans, le gardien de la Juventus Turin compte 175 sélections avec l'Italie. Après avoir assuré à plusieurs reprises qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, il s'est montré moins affirmatif ces derniers temps. Et l'on ne sait pas encore si son retour avec la sélection ne concerne que les quatre matches à jouer jusqu'au mois de juin —avec notamment un amical face aux Pays-Bas début juin à Turin, dans son stade— ou si Buffon pourrait continuer la saison prochaine.