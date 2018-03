Coupe de la CAF (1/16e de finale), USM Alger 1 -AS Maniema Union (RD Congo) 1: Qualification difficile

L'USM Alger a validé sa qualification pour les 1/16es finale (bis) de la coupe de la Confédération africaine, après son match nul, hier à domicile, face à la formation congolaise de l'AS Maniema Union (1-1). Pour rappel, les deux formations s'étaient séparées à l'aller sur le score de parité de 2 à 2.

Cette partie, très serrée, marquée par l'engagement physique surtout, a démarré sur un faux rythme. La première période fut très équilibrée, avec beaucoup de duels et un jeu concentré au centre du terrain pratiquement.

Le public présent au stade de Bologhine n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Evoluant dans leur configuration tactique habituelle (4-2-3-1), avec un jeu aéré, les camarades de Meftah ont eu le monopole de la balle, mais sans pour autant constituer un danger réel sur la défense adverse. Confondant vitesse et précipitation, mais aussi très lents dans la reconversion défense/attaque, les joueurs de Hamdi ont manqué d'efficacité dans la dernière passe. 4' le coup franc de Benmoussa est bien bloqué par le keeper. 8', Benmoussa échoue lamentablement face au gardien. Au quart d'heure de jeu, il tente sa chance de loin, mais ne parvient pas à surprendre le gardien congolais. Son tir à ras de terre est bien capté par Makiese. Pour sa part, le représentant du RD Congo, adoptant un schéma de prudence (4-4-1-1), avec un bloc relativement médian et un pressing plutôt haut, s'est distingué par son agressivité dans le jeu et sa présence dans les duels. Laissant le soin aux locaux de faire le jeu, les protégés du coach Epangala ont surtout opté pour le jeu de contre. Cependant, faute d'attaquer avec un nombre suffisant de joueurs, leurs assauts sont restés inefficaces. 23', le tir de Kisinda est écarté en corner par Koudri, alors que Zemmamouche avait raté sa sortie. De retour des vestiaires, les Algériens ont mis plus de rythme dans leur jeu pour tenter de déstabiliser le bloc défensif adverse. De leur côté, les visiteurs sont restés fidèles à leur stratégie de jeu, avec beaucoup d'engagement physique. Ainsi, les Usmistes se sont créés de nombreuses occasions, mais se sont heurtés à un excellent gardien. 47', le tir d'Ardji passe tout près du cadre. 50', le tir à bout portant de Benguit est repoussé en corner par le portier. 51', la tête croisée de Derfalou à failli faire mouche. 66', le heading de Derfalou est repoussé par le poteau droit de Makiese. Les poulains de Hamdi poussent de plus belle afin d'imposer leur jeu et éviter toute éventuelle surprise. 83', ils parviennent à concrétiser leurs efforts par l'intermédiaire de leur goleador Derfalou. Suite à une attaque placée, l'attaquant usmiste hérite d'un caviar de son coéquipier Ardji, au point de penalty. Il ne se fait pas prier pour glisser le cuir dans les filets. Après cette réalisation, la réaction des Congolais est vite arrivée. 90', Manzoki égalise, en reprenant de la tête le centre de Lema. Un score qui permet aux Algériens de passer au tour prochain.

Rédha M.