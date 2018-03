La Radieuse : Chabab Zaouia et Zouani Rédha honorés

Dans un geste d'encouragement et de soutien, la Radieuse présidée par Chafi Kada a fait le déplacement à la localité de Beni Tamou, dans la wilaya de Blida, afin de rendre hommage à l'équipe du Chabab de Zaouia, qui a créé l'exploit historique en se qualifiant aux demi-finales de la coupe d'Algérie et ainsi marquer l'histoire du football blidéen.

Cete cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes de la commune de BeniTamou avec la présence de Chafi Kada, Fodil Megharia, Benchiha Nacer et Hansal Mohamed ainsi que des dizaines de supporters de l'équipe aux côtés des dirigeants, du staff technique et des joueurs.

La Radieuse a remis un diplôme d'honneur aux dirigeants et aux joueurs et un tropohée du mérite à l'entraineur, Zouani Redha, joueur exemplaire au sein de l'USMB, l'USMA, le MOC, le RCK et d'autres clubs et qui a ensuite embrasser une carrière d'entraineur, lii qui a de grandes qualités morales d'éducateur.

Les dirigeants et les supporters ont apprécié le geste de la Radieuse qui a été la première à rendre hommage à ce club pour son exploit en Coupe d'Algérie.