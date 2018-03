Athlétisme Championnats d'Afrique de cross (relais mixte) : L'éthiopie sacrée, l'Algérie quatrième

L'équipe du relais mixte éthiopien s'est adjugée le titre de champion d'Afrique de cross-country, à l'issue de la course disputée samedi sur le parcours Ahmed Klouche de Mouafkia (Chlef). L'Ethiopie avec un temps de (23:52) a devancé dans l'ordre le Kenya (24:16) et le Maroc (25:08). L'Algérie a terminé à la 4e et dernière place avec un chrono de 25:52. Cette course était la dernière épreuve des Championnats d'Afrique de cross-country disputés ce samedi à Chlef.