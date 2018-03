Equitation : 22 cavaliers à la course d’endurance à Azab

Vingt deux cavaliers de diverses régions de la wilaya de Batna ont participé à la course d’endurance organisée sur une distance de 14 km dans la région de Azab (commune de Ayoune Lasafir dans la wilaya de Batna), a-t-on constaté. Cette manifestation qui revient après 25 ans d’absence a attiré un public nombreux parmi les amoureux de l’équitation, une discipline chère aux habitants de cette région située à 6 km du chef lieu de wilaya. La finalité de ce concours est de tester les capacités d’endurance des chevaux devant parcourir de longues distances en un temps réduit, a-t-on précisé au cours de cette manifestation qui s’est déroulée dans une ambiance festive rehaussée par une journée printanière. Le président de la Ligue de wilaya de l’équitation, Idir Mohamed, a indiqué que cette initiative lancée en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports et la Conservation des forêts s’inscrit dans le cadre de la relance du tourisme de montagne dans la région des Aurès et constitue également une occasion pour réunir les férus de l’équitation en vue de dynamiser cette activité sportive dans la wilaya. Créée le 6 août 2017, la Ligue de wilaya de l’équitation œuvre actuellement à former une équipe de wilaya d’équitation pour représenter Batna dans les compétitions régionales et nationales, a souligné le même responsable, faisant part de l’organisation de sessions de formation dans diverses épreuves de ce sport. La ligue de wilaya de ce sport englobe actuellement 8 clubs d’équitation qui attendent l’ouverture du Centre d’équitation de la commune de Djerma doté de tous le moyens nécessaires pour une meilleure pratique de ce sport dont un circuit de course, et enclos pour 76 chevaux en plus d’un hôtel, a-t-on souligné.