Boxe/WBC/Super-légers : L'Américain Ramirez couronné

Le boxeur Américain Jose Carlos Ramirez a remporté à New York le titre WBC vacant des super-légers de boxe en battant aux points son compatriote Amir Imam. Ramirez a été déclaré vainqueur à l'issue des douze reprises à l'unanimité des trois juges-arbitres (117-111, 115-113, 120-108). Il a signé sa 22e victoire en autant de combats, dont 16 avant la limite et a succédé à un autre Américain Terence Crawford qui a changé de catégorie, tandis que Imam a concédé sa deuxième défaite pour 21 victoires. "C'est un rêve devenu réalité", a admis le Californien qui a dominé la fin de combat que son adversaire a terminé difficilement. Ce combat marquait les retrouvailles de deux promoteurs de légende Don King et Bob Arum qui ne s'étaient plus affrontés par boxeurs interposées depuis plus de dix ans. Lors de cette même soirée au Madison Square Garden, le Français Mehdi Amar a manqué l'occasion de devenir champion WBC par intérim des lourds-légers : il s'est incliné aux points face à l'Ukrainien Oleksandr Gvozdyk. Gvozdyk a décroché sa 15e victoire en autant de combats à l'unanimité des trois juges-arbites (117-111, 116-112, 118-110). Il s'agit de la sixième défaite d'Amar pour 34 victoires et deux nuls.