JSK : Dekimèche succèdera à Gaouaoui

Lounes Gaouaoui ne reprendra pas ses fonctions d’entraîneurs des gardiens de la JSK. L’ancien international va rejoindre le staff de l’équipe nationale et a mis donc fin –de façon brusque— à sa mission avec son club de toujours ; l’homme n’ayant pas apprécié être renvoyé par Cherif Mellal d’une réunion avec l’équipe. Il est vrai qu’entre temps, le président kabyle avait essayé de se rattraper en expliquant à Gaouaoui qu’il n’a jamais été visé, mais le divorce était déjà prononcé.

Alors que la JSK a bouclé son stage à Ain Benian sans Gaouoaui, la direction semble avoir tranché la question de son successeur. Il s’agit de Dekimeche, l’ancien gardien de but et entraîneur des gardiens du CRB. Un premier contact avait été établi avec le concerné et si un accord est trouvé, le technicien devrait entamer ses fonctions dès aujourd’hui, lundi. C’est Youcef Bouzidi qui l’a suggéré à la direction. De son côté, Bouzidi semble avoir aplani tous les différends avec la direction et réparti les tâches au sein du staff technique. Du coup, il devait parapher son contrat samedi.

Il faudra néanmoins attendre le règlement du cas Noureddine Saâdi qui refuse toujours de résilier son contrat pour que la JSK puisse demander une licence pour Bouzidi.

Le conflit Saâdi-JSK sera ce propos traité par la CRL. Saâdi demande de recevoir des indemnités des deux départs (deux mois). Les deux parties pourraient convenir d’une séparation à l’amiable. Ainsi, en principe, Bouzidi pourrait se faire délivrer sa licence au courant de cette semaine.

Amar B.