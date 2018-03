Ligue des champions d’Afrique (retour), ESS 4 - Aduana stars (Ghana) 0 : Aïn Fouara en fête

Battus à l’aller en terre ghanéenne sur le score de (1 à 0), les Sétifiens de Benchikha étaient obligés de remonter la pente et atteindre la phase des poules comme l’avait fait le MCA avant eux face au représentant nigérian de «Mountain of fire» sur le net score de 6 à 0.

Les gars des hauts plateaux nous avaient habitués à des prestations de haut niveau pour venir à bout de leurs opposants du jour. Il était évident que cette fois-ci, les choses ne se sont pas présentées sous de bons auspices du fait que cette empoignade s’est jouée à huis clos. Un handicap de taille, mais les enfants d’Aïn El Fouara avaient déjà connu pareille situation et tout s’est déroulé comme sur des roulettes pour eux. C’était un peu le vœu de tous les Algériens et plus particulièrement les fans locaux.

Les poulains de Benchikha et malgré l’absence du public ont bien entamé cette joute devant une équipe d’Aduana qui circule bien le ballon. Il faut admettre que les Noir et Blanc ont bien maîtrisé le premier half. Ce qui leur avait permis de bien fermé les couloirs, mais aussi le milieu du terrain. Malgré leur bonne organisation, les Sétifiens n’ont pas eu la partie belle devant une équipe qui ne s’embarrasse pas de balancer de longues balles. Les Ghanéens voulaient, peut-être, maintenir leur avance de l’aller. Ce fut une erreur d’appréciation pour leur part, puisque sur un corner, Benayad, bien embusqué, de la tête trompera le gardien Joseph Addo (28’). Ce but allait libérer les locaux, puisque dans le temps additionnel, ils ajouteront le 2e but sur une reprise de Ziti. Là, il faut souligner que cette réalisation était entachée d’une main flagrante de Benayad. C’était intentionnelle de sa part. L’ESS rejoindra les vestiaires avec cette avance de deux buts à zéro. Notre représentant était déjà qualifié dès les 45 premières minutes de la première mi-temps. En seconde mi-temps, les Algériens tenteront, à plusieurs fois, d’enfoncer le clou, mais ils butèrent sur une défense ghanéenne bien regroupée. Leurs contres demeuraient assez dangereux. D’où la prudence de Zeghba et sa défense. Et suite à une action rondement menée, les Sétifiens par Bedrane aggraveront la marque consolidant ainsi leur passage au prochain tour, celui des poules. En dépit de la pluie qui n’a pas cessé de tomber abondamment, les Algériens dominèrent copieusement cette rencontre en inscrivant un 4e but par Amokrane. Ce fut très mérité.

Hamid Gharbi