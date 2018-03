PNUD : M. Messahel reçoit le directeur du bureau régional pour les états arabes

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger le Sous-secrétaire Général des Nations Unies, Administrateur assistant du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et directeur du Bureau régional du PNUD pour les Etats arabes. M. Mourad Wahba, a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Wahba effectue, actuellement, une visite en Algérie dans le cadre de sa participation à la Conférence internationale co-organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en partenariat avec le PNUD sous le thème : La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel aux processus de réforme politique et du développement durable, qui s’est déroulée à Alger les 17 et 18 mars courant.

A l’occasion de cet entretien, au siège du ministère, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations entre l’Algérie et le PNUD et ont réaffirmé leur volonté de renforcer d’avantage la coopération dans différents domaines.

Un accent particulier a été mis sur les avancées réalisées par l’Algérie en matière de promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, à la faveur de la modernisation de la législation nationale, qui assure une plus grande représentativité de la femme dans les assemblées élues, a relevé la même source. Il a été également souligné la présence, de plus en plus importante, de la femme dans les différents secteurs (éducation, enseignement supérieur, santé, magistrature, TIC ) qui dépasse les 50%. L’entretien a également porté sur la problématique de la migration clandestine, la lutte contre le terrorisme, l’expérience algérienne en matière de déradicalisation et de réconciliation nationale que le PNUD souhaite faire partager avec d’autres pays dans le cadre de ses programmes de coopération régionaux, a conclu la même source. (APS)