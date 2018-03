Réconciliation nationale : Un référent

Ces dernières semaines, les déclarations des plus hauts responsables de l’Etat se succèdent pour mettre en exergue la poursuite de la lutte contre le terrorisme jusqu’à son éradication totale.

C’est ainsi que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué lors de la session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur tenue en début du mois que l’ANP mène la mission d’éradication des groupes terroristes, étant donné que la menace n’a pas disparu. Il a également mis en exergue le fait que la réconciliation nationale a été la solution adoptée par le peuple et mise en œuvre par les autorités et dont le pays récolte aujourd’hui les fruits. Cette même menace plane toujours aux frontières.

A ce propos, c’est au tour du général de Corps d’Armée et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaid Salah, de déclarer que «l’Algérie est une ligne rouge» et qu’il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité.

«Nous confirmons aujourd’hui que l’objectif principal et imminent pour l’ANP est de venir à bout définitivement de ce phénomène qui revêt plusieurs nouvelles formes à travers les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ». Cela exige davantage d’efforts soutenus permettant de tarir ses sources idéologiques et son environnement social et de détruire ses réseaux de communication», a encore ajouté le chef d’état-major de l’ANP. L’institution militaire s’engage ainsi à consacrer de nouveaux exploits dans sa guerre sans merci menée contre le terrorisme à vaincre définitivement.

Ces efforts sont même cités en exemple par les partenaires étrangers. En effet, l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, M. Andre Noble, avait soutenu la semaine dernière que «l’Algérie n’est plus un pays où le terrorisme est incontrôlable, affectant la vie de la population comme ce fut le cas dans les années 1990».

Invité par l’Ecole de l’économie et des sciences politiques de Londres pour communiquer «ses impressions sur l’Algérie», il a notamment mis en relief la pertinence des dispositions contenues dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qu’il a qualifiée d’«exceptionnelle».

«La réconciliation nationale s’est consolidée parce que les Algériens l’ont âprement défendue », a encore ajouté le diplomate, selon lequel «le processus de paix qui a commencé en 1999 est «phénoménal et mérite de servir d’exemple aux pays qui connaissent des conflits internes», comme c’est le cas du Mali.

D’ailleurs, son Premier ministre, M. Soumeylou Boubeye Maiga, en visite la mi-janvier denier en Algérie, a exprimé la volonté de son pays de « s’inspirer de l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale».

L’engagement de l’Algérie et son rôle central pour le recouvrement de la paix au Mali a été par ailleurs salué jeudi dernier par le ministre français de l’Intérieur, M. Gérard Collomb, lors de son allocution à l’ouverture de la rencontre entre les walis et les préfets.

A la même occasion, il a également rendu hommage à l’appui de l’Algérie au processus conduit par les Nations unies pour la stabilisation de la Libye. «Les efforts de l’Algérie sont essentiels pour contribuer à faire reculer le terrorisme dans la région pour empêcher que des zones de non-droit s’établissent dans la région au détriment des Etats, des populations et de la paix», a-t-il ajouté. D’autre part, le magazine

Diplomatie a mis en avant, dans l’éditorial de sa dernière édition, «le rôle pionnier» que joue la diplomatie algérienne en faveur du maintien de la sécurité et la stabilité régionales.

Le magazine édité par le ministère des Affaires étrangères a salué les contributions «efficaces» de la diplomatie algérienne au niveau des organisations régionales et internationales, à l’instar de l’Union africaine (UA) et des Nations unies, ainsi que «l’intérêt qu’elle porte à la stabilité des pays du voisinage».

Ce rôle, lit-on dans l’éditorial, «participe des principes de la diplomatie algérienne qui tendent à instaurer la sécurité et la paix et à privilégier le dialogue dans la résolution des conflits, outre la promotion de l’esprit de coopération entre pays», rappelant, à ce titre, «les rencontres intensives et contributions efficientes» du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, concernant «le rétablissement de la stabilité en Libye, la restauration de la sécurité et l’appui à la coopération avec les pays du voisinage qu’il a visités lors de sa tournée durant le mois d’octobre 2017».

Karim Aoudia