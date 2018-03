Conseil constitutionnel - PNUD : Signature d’un protocole de coopération

Le Conseil constitutionnel et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ont signé, hier, à Alger, un protocole de coopération sur le Mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, rapporte l’APS.

D’une durée de trois ans et portant sur la formation des cadres dans le domaine de l’application du Mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité dans notre pays, ce protocole, signé par le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, et le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement en Algérie, Eric Overvest, permettra aux deux parties de « prendre connaissance » d’un programme visant principalement à « aider » le Conseil constitutionnel à appliquer les amendements constitutionnels de 2016, dans le cadre des réformes initiées par le Président de la République, notamment l’article 188 de la Constitution, a indiqué à cette occasion Mourad Medelci, qui assure que cette réforme est « très importante », dans la mesure où elle permet, selon lui, de « défendre » notre Constitution.

« La loi organique précisera la méthodologie y afférente, le plus important étant la question de l’application qui passe par plusieurs étapes, notamment la formation des cadres », a expliqué le président du Conseil constitutionnel en présence du représentant du ministre des Affaires étrangères et du directeur du Bureau régional du PNUD pour les Etats arabes, Mourad Wahba.

Il convient de savoir à ce propos que l’article 188 de la Constitution algérienne stipule que le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les experts en la matière estiment que l’octroi aux citoyens, via la révision constitutionnelle de 2016, du droit de recours contre les lois devant le Conseil constitutionnel s’inscrit dans le cadre des démarches de l’Etat pour la consécration de l’Etat de droit et du respect des droits de l’Homme. En clair, chaque citoyen a désormais le droit de saisir le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et liberté garantis par la Constitution, un principe qui devra contribuer à l’approfondissement du contrôle constitutionnel. Et Mourad Medelci avait d’ailleurs insisté lors d’une sortie médiatique sur l’importance d’œuvrer à « organiser » les mesures et dispositions nécessaires pour une application « réussie » de l’article 188 de la Constitution algérienne. Seul bémol déploré par les spécialistes, le recours de certains avocats de la défense à ce mécanisme en tant que moyen pour « retarder » les procédures judiciaires ou les procès, du fait que le renvoi des décisions devant les tribunaux constitutionnels mène, selon eux, à la suspension des décisions du tribunal.

Du coup, ils proposent la mise en place de mécanismes pour « alléger » la pression sur ces institutions, à l’instar du « tri » des recours au niveau des tribunaux avant leur renvoi devant ladite institution.

Il y a lieu de signaler que l’entrée en vigueur de cet article sur le Mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité doit normalement entrer en vigueur en 2019, comme annoncé précédemment par le président du Conseil constitutionnel

SAM