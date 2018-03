19 mars 1962, 56e anniversaire de la fête de la Victoire : Un tournant décisif

Dans le cadre de célébration du 56e anniversaire du 19 Mars 1962, jour de la Victoire, le musée central de l’Armée organise depuis hier une série de rencontres ponctuées de témoignages, commémorant cette importante étape de l’histoire de la Révolution algérienne. Dans son intervention inaugurale, le directeur du musée, le colonel Mourad Chouchane, a mis l’accent sur l’importance de commémorer cette glorieuse fête qui marque une étape très importante de la guerre de Libération nationale. Le directeur du Musée, a qualifié la fête de la Victoire de «tournant décisif dans l’histoire de l’Algérie contemporaine», considérant celle-ci comme l’aboutissement d’une lutte sans trêve des Algériens qui se sont sacrifiés corps et âme pour la noble cause. «La fête de la Victoire constitue pour nous une belle occasion de faire connaître aux générations futures la glorieuse Histoire de l’Algérie», a-t-il expliqué, soulignant l’intérêt accordé par le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) à la préservation de l’Histoire de l’Algérie et d’inculquer les valeurs de nos aïeux aux générations montantes.

Le colonel Chouchane, qui a rendu hommage à toute la famille révolutionnaire, a relevé la détermination de l’Algérie pour la préservation des acquis enregistrés dans différents domaines au cours de ces dernières décennies. Dans cette optique il appellera la génération de l’indépendance à « méditer les enseignements tirés de cette épopée historique, pour permettre à l’Algérie de surmonter les difficultés et faire face aux menaces qui la guettent», a-t-il indiqué.

L’officier tiendra à mettre en exergue également le fait que cette étape dans l’histoire de l’Algérie est considérée comme «décisive» pour avoir consacré «l’objectif majeur qu’est l’indépendance du pays tant attendue par des générations d’Algériennes et d’Algériens qui ont consenti, avec courage et abnégation, des sacrifices incommensurables» pour arracher leur liberté.

Il est utile de rappeler qu’en ce jour, la délégation algérienne négociant au nom du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), est parvenue, dans le cadre des Accords d’Evian, à la signature de l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 mars 1962, après un long processus de lutte armée. Cette délégation était composée de prestigieuses personnalités historiques dont Krim Belkacem, Lakhdar Bentobal, Saâd Dahlab, Redha Malek et Mohamed Seddik Benyahia.



Indivisibilité du territoire et droit à l’autodétermination



Cette victoire historique remportée par le peuple algérien est le fruit d’une longue et douloureuse lutte nationale.

Le processus ne s’est pas arrêté à la victoire politique, mais devait se poursuivre pour atteindre d’autres objectifs avec d’autres moyens. Ces négociations avaient été marquées par plusieurs manœuvres françaises pour s’imposer, notamment en refusant de négocier avec le Front de libération nationale (FLN), seul représentant légitime du peuple algérien et son appel pour séparer le Sahara algérien du Nord, proposition rejetée de façon catégorique par la partie algérienne.

En effet, celle-ci rejettera l’offre Française d’«une indépendance à la carte» et d’«une souveraineté différée». En dépit des manigances du gouvernement français pour garder la mainmise sur le Sud algérien, les Accords d’Evian, signés le 19 mars 1962, consacrent l’indivisibilité du territoire et le droit à l’autodétermination d’un peuple longtemps opprimé par la barbarie coloniale.

Soulignons qu’au cours de cette rencontre solennelle à laquelle ont pris part des moudjahidine, des historiens et des élèves des collèges, des témoignages émouvants ont été apportés par des personnes ayant vécu cette période ponctuée par de nombreux événements.

Au programme des festivités organisées en cette occasion et qui se poursuivront jusqu’au 24 mars prochain, il y a une exposition de photos retraçant les étapes des négociations d’Evian, couronnées par la signature de l’accord de cessez-le-feu et la proclamation de la victoire, ainsi qu’une exposition de livres d’histoire et de livres pour enfants, prévue dans le hall du musée, avec la distribution de dépliants consacrés à l’évènement, outre la projection d’une série de films documentaires sur cette fête historique.

La première journée de ces festivités a été marquée par le don fait au Musée par des moudjahidine ou leurs familles, sous forme d’objets et de documents relatifs à la Révolution nationale, afin que cette institution demeure témoin de la longue lutte menée par le peuple algérien, toutes franges confondues, pour la liberté.

Kamélia Hadjib