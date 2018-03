M. Guitouni s’entretient avec l'ambassadeur d’Allemagne : Examen des opportunités d’investissement

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur d’Allemagne, Michael Zenner, avec lequel il a abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette entrevue, au siège du ministère, "les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie et ont discuté des opportunités d’affaires et d’investissements, notamment dans les industries liées aux hydrocarbures mais aussi dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique", précise la même source. M. Guitouni et M. Zenner se sont également félicités du développement "favorable" du partenariat stratégique entre les deux pays et ont insisté pour poursuivre les efforts entrepris en vue d’échanger les expériences, transférer le savoir-faire et multiplier les actions de formation notamment dans l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, l’établissement des scénarios énergétiques, la transition et l’efficacité énergétique.