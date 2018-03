M. Yousfi reçoit l'ambassadeur du Brésil : Coopération industrielle et minière

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi a reçu hier à Alger, l'ambassadeur du Brésil, M. Eduardo Botelho Barbosa avec qui il a évoqué essentiellement les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. A cet effet, M. Yousfi a estimé que le Brésil est "en mesure d’apporter sa contribution à la relance de l’industrie algérienne", précise la même source. Le ministre a relevé l’expertise brésilienne dans le secteur des mines mais également dans l’industrie sidérurgique dont pourraient bénéficier les entreprises algériennes dans le cadre de partenariats. Dans le domaine de l’industrie automobile, M. Yousfi a invité les opérateurs brésiliens à investir en Algérie dans les composants automobiles, estimant que l’industrie agroalimentaire est aussi un domaine dans lequel les opérateurs algériens et brésiliens peuvent coopérer, ajoute le communiqué. Le secteur du textile renferme, en outre, un potentiel de coopération entre les deux pays. Pour sa part, M. Botelho Barbosa a mis en exergue la "bonne forme" de la relation économique entre l’Algérie et le Brésil, soulignant que "les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 30% en 2017 avec un différentiel favorable à l’Algérie". L’ambassadeur a également annoncé qu’Alger abritera la prochaine Commission mixte algéro-brésilienne après la dernière en date qui s’est tenue en 2010 au Brésil, a conclut le communiqué.