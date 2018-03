M. Zemali s'entretient avec l'ambassadeur bahreïni : Développer le partenariat

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a reçu l'ambassadeur du Royaume de Bahreïn, Fouad Saddek Mohamed El Baharna avec lequel il a procédé à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun dans le domaine du "travail, de l'emploi et de la sécurité sociale", a indiqué hier un communiqué du ministère. Après avoir passé en revue les relations "profondes" liant les deux pays et les questions d'intérêt commun, les deux parties ont convenu d'"intensifier la coopération et d'échanger les consultations sur la promotion du partenariat dans le domaine du travail, de l'emploi et de la création de start-up".