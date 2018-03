«Une heure pour la Planète» : Extinction des lumières des sites d'Alger le 24 mars

L'association SIDRA prépare, en collaboration avec la wilaya d'Alger, la plus grande manifestation environnementale au monde "Une heure pour la Planète" prévue le 24 mars en cours, laquelle verra l'extinction des lumières de nombreux bâtiments officiels et autres sites à Alger pendant une heure, selon les organisateurs de la manifestation. A l'instar des autres pays à travers le monde, l'Algérie s'apprête à participer samedi 24 mars à la manifestation "Une heure pour la planète". Entre 20:30 et 21:30, les principaux bâtiments publics et monuments d'Alger et des autres wilayas du pays seront plongés dans le noir pour sensibiliser les institutions, les administrations et le large public à l'importance de l'économie d'énergie et des risques des changements climatiques, a déclaré à l'APS le chargé d'information de SIDRA, Amine Zellak. Placée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette manifestation verra la participation des ministères de l'Energie, de l'Environnement et des Energies renouvelables, de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse et des sports en collaboration avec l'Entreprise nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz), l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), la wilaya d'Alger, les circonscriptions administratives, les communes, le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) ainsi que les associations de la société civile concernés par la protection de l'environnement.

Entre autres sites concernés par l'extinction des feux figurent la Grande Poste d'Alger, le Bastion 23, le Mémorial du martyr (Maqam Echahid), le Palais de la culture Moufdi-Zakaria, la façade maritime d'Alger ainsi que les principales artères concernées par l'opération, dont les rues Zighoud Youcef et Larbi Ben M'hidi, a-t-il indiqué. Des portes ouvertes seront organisées à la Grande Poste à l'effet de sensibiliser les entreprises et administrations à l'importance d'économiser l'électricité et à l'impact de cet acte sur les plans économique et financier.