La création d'un organe indépendant recommandée : Préserver les acquis politiques et juridiques de la femme

Les travaux de la Conférence internationale sur la participation politique de la femme ont pris fin, hier, par l'adoption de plusieurs recommandations, notamment la création d'un organe institutionnel indépendant visant à assurer la préservation des acquis politiques et juridiques de la femme. Au cours de la cérémonie de clôture de cette conférence qui a duré deux jours sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a affirmé que "l'organisation de ce type de rencontre permettra d'ouvrir des canaux de communication entre les différentes parties concernées par la promotion des droits politiques de la femme, de même qu'elle représente une motivation réelle pour l'élargissement des domaines de recherche.

Les participantes ont soulevé 13 recommandations, notamment l'appel à la création d'un organe institutionnel indépendant visant à assurer la préservation des acquis politiques et juridiques de la femme, outre la consolidation de la présence de la femme au sein d'organisations professionnelles et syndicales.