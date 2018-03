Conférence internationale sur la participation politique de la femme : hommage au président Bouteflika

Les participantes aux travaux de la Conférence internationale sur la participatio n politique de la femme ont rendu hommage, à Alger, au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de son "attachement ferme" à la promotion des droits politiques de la femme.

La distinction, une toile représentant des femmes martyres de la glorieuse Révolution de Novembre, a été remise au ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, lors de cette conférence internationale.

Les participantes à cette conférence ont également adressé, au nom de toutes les femmes d'Algérie, un message de remerciements et de reconnaissance au Président Bouteflika, lu par la députée Mme M'Hamedi Nabila Ahlam, dans lequel elles ont évoqué les efforts du Président et son souci permanent d'œuvrer à la "promotion des droits de la femme et sa participation à la vie publique", outre "son ferme attachement à inscrire les droits politiques de la femme parmi les questions stratégiques de l'Etat". Le message a, en outre, évoqué la dernière révision constitutionnelle et "les dispositions qu'elle contient, lesquelles consacrent le principe d'équité entre l'homme et la femme, élargissent des chances de la femme d'être représentée dans les assemblées élues et consacrent les acquis permettant l'accès de la femme aux postes de responsabilité, notamment dans des domaines qui étaient auparavant réservés à l'homme". Elles ont, par ailleurs, salué le rôle du Président de la République dans la création d'un climat démocratique qui "a permis d'aborder les différentes questions, notamment celles ayant trait à la femme", ainsi que l'engagement du Président à "soutenir le développement et le bien-être, à permettre aux citoyens de jouir des acquis démocratiques et des droits constitutionnels, rétablir la quiétude parmi les Algériens, instaurer la paix et la sécurité, poursuivre le processus de l'édification et de la modernisation des appareils de l'Etat, porter haut l'emblème national dans des fora internationaux et à défendre les causes justes". Les participantes ont également appelé "le gouvernement et les partis politiques à soutenir la démarche du Président de la République visant la consolidation de la place de la femme dans les instances dirigeantes des partis et la relance de son rôle dans les assemblées élues".

Elles ont, également, exprimé leurs remerciements et reconnaissance au Président de la République pour avoir placé, sous son haut patronage, les travaux de cette conférence qui visait à mettre en exergue l'expérience algérienne, en matière de promotion des droits politiques de la femme et l'échange d'expériences entre les différents pays, à même de permettre de relever les défis auxquels est confrontée la femme dans son parcours politique. (APS)