Grand angle : Retour à la normalité

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que la décision de la Fédération internationale de football (Fifa) d’autoriser la reprise des matches officiels en Irak, où ils étaient interdits depuis les années 1990 pour des raisons de sécurité, est un pas de plus sur le retour de ce pays à une situation de normalité qui ne peut qu’être porteuse de bonnes perspectives pour toute la région. Certes, Baghdad n’est pas concernée par la décision de l’instance sportive internationale, mais il n’en demeure pas moins que le fait d’accepter que les villes d’Erbil, Bassora et Kerbala puissent accueillir des matchs internationaux est assurément une victoire précieuse pour les autorités irakiennes qui œuvrent pour que l’Irak retrouve stabilité et sécurité. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire ces dernières décennies avait mis le pays sur une sorte de liste noire puisque interdit, entre autres, d’organiser toute rencontre sportive officielle. Or, depuis décembre 2017, Daech qui s’était emparé d’un tiers du territoire irakien en 2014 a été vaincu et le Premier ministre a proclamé «la fin de la guerre» contre le groupe terroriste. De même que l’organisation en mai prochain d’élections législatives est par ailleurs une autre étape du retour de l’Irak

—voulu également par la communauté internationale— sur le chemin de la paix. Février dernier, à l’occasion de la conférence internationale sur la reconstruction de ce pays qui a eu lieu à Koweït, Baghdad a obtenu 30 milliards de dollars (soit près de vingt-quatre milliards d’euros) pour sa reconstruction. Cet engagement de la communauté internationale aux côtés de l’Irak témoigne de l’intérêt accordé par le monde entier à l’avenir de ce pays car, rappelle-t-on «personne ne veut assister au retour de Daech et du chaos». L’Irak représente un enjeu sécuritaire considérable pour l’Europe notamment. Reste aussi que ces acquis, obtenus au prix d’efforts et de sacrifices considérables, doivent être consolidés. Et pour cause, «la stabilité de ce pays reste menacée par les fractures entre communautés. Et les tensions entre la minorité sunnite et la majorité chiite de l’Irak persistent, alors même qu’elles ont servi de terreau à la fulgurante progression du groupe Etat islamique en 2014. Le sentiment d’exclusion et de marginalisation des sunnites irakiens avait, en effet, «facilité la progression de l’organisation terroriste», souligne à juste titre une spécialiste de ce pays.

