Palestine : «Les politiques de Trump vouées à l'échec»

Le secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erakat, a déclaré samedi que les politiques suivies par l’administration du président américain, Donald Trump qui a coupé 300 millions de dollars présentés à l'UNRWA, seront échouées, rapporte l'agence palestinienne WAFA.

«La solution des problèmes humanitaires dans la bande de Ghaza sera par la levée du siège israélien imposée sur la bande de Gaza, par la fin de la division et la réalisation de la réconciliation nationale», a affirmé M. Erakat lors d'une rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Castro Lopez, le consul général d'Espagne à El-Qods, le directeur général de la Fondation PNUD (programme des Nations unies pour le développement), le directeur général de la Fondation suédoise de recherche «Volk Bernadotte» et le consul général de Suède à El-Qods occupée. Saeb Erakat a souligné que «les inquiétudes proférées par l’administration américaine sur la bande de Ghaza à travers le discours de Jason Greenblat prononcé devant la conférence qui s’est tenue dans la maison blanche pour examiner les situations humanitaires à Ghaza, ne sont qu’une préparation de transférer la bande de Ghaza à la responsabilité d’autres parties, comme celles de «l’accord du sièclE, visant à éliminer les dossiers d'El-Qods et des réfugiés de la table des négociations, dans des tentatives de séparer la Cisjordanie et la bande, pour détruire ainsi la solution de deux états sur les frontières de 1967 et de remplacer la réalité par l’apartheid».

M. Erakat s’est interrogé : «Comment Greenblat est attaché à la situation humanitaire dans la bande de Ghaza alors que l'administration du président Trump a coupé 300 millions de dollars présentés à l'UNRWA qui présentent 75% des aides présentées aux réfugiés de Ghaza». M. Erakat a confirmé que la réalisation de l’unité géographique entre la Cisjordanie, la bande de Ghaza et la ville d'El-Qods comme capitale de Palestine, est la voie la plus courte pour régler tous les problèmes de Ghaza.

Israël bombarde la périphérie de la bande de Ghaza



L'armée d'occupation israélienne a tiré des obus d'artillerie samedi à la périphérie de la bande de Ghaza, ont indiqué des sources palestiniennes. L'Agence de presse palestinienne (Wafa) a rapporté que les bombardements visant des terres agricoles à l'est de la ville de Ghaza et un site de surveillance des factions palestiniennes avaient blessé une personne et causé des dégâts matériels aux habitants de la région. Elle a ajouté que le bruit d'une explosion a été entendu près de la bande frontalière à l'est de la ville de Ghaza, à la suite de la détonation d'un dispositif à distance, avant que les soldats israéliens ne tirent des obus et des balles réelles. La bande de Ghaza est sous tension depuis le cessez-le-feu en août 2014, qui a mis fin aux 50 jours de l'agression israélienne sur la bande, qui a causé la mort de plus de 2140 Palestiniens et en a blessé 10.000 autres.