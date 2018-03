Syrie : Poursuite de l’offensive

Le président syrien, Bachar al-Assad, s'est rendu, hier, dans la Ghouta orientale auprès des troupes gouvernementales qui poursuivent leur offensive contre les groupes terroristes à la périphérie de Damas, ont indiqué des sources officielles.

«Sur le front dans la Ghouta orientale, le président al Assad avec les héros de l'armée arabe syrienne », indique la présidence syrienne sur les réseaux sociaux, publiant des photos montrant M. Al Assad au milieu des troupes syriennes au sein de ce poste avancé, dans la campagne de Damas. Des images de la télévision syrienne ont montré le président au milieu des militaires avec une légende sur laquelle on pouvait lire « le Président sur la ligne de feu au milieu des héros de l'armée syrienne ». Cette visite intervient au moment où l'armée syrienne a réalisé des victoires considérables dans sa lutte contre les groupes terroristes dans la Ghouta orientale, et alors que des milliers de citoyens syriens se sont déplacés en fuyant les affrontements entre forces loyalistes et groupes armés, pour rejoindre les zones de passage établies par l'armée syrienne, selon l'agence de presse syrienne SANA.

L'armée syrienne a réussi à reprendre les deux localités de Sakba et de Kafrabatna suite aux opérations militaires menées dans la campagne de Damas. Les forces armées syriennes avaient réussi vendredi à récupérer deux autres localités de "Djasrine" et "Rihan", suite à la campagne militaire qu'elles mènent contre les poches terroristes dans cette région. Le commandement général de l'armée syrienne avait annoncé vendredi que les forces armées avaient réussi à récupérer près de 70% du territoire de la Ghouta orientale suite à ces opérations militaires.

Plus de 25.000 civils ont quitté la Ghouta orientale



L'évacuation de civils via le couloir humanitaire continue dans la Ghouta orientale, a annoncé hier Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, indiquant que le nombre de civils ayant quitté la Ghouta a dépassé 25.000 personnes. "A 10h00 du matin, heure de Moscou, plus de 20.000 personnes ont déjà quitté la Ghouta orientale du côté de la localité d'Hammuriyah. L'évacuation est toujours en cours", a déclaré M. Zolotoukhine, cité par l'agence russe Sputnik. Selon lui, depuis le début du fonctionnement du couloir humanitaire, plus de 68.000 personnes ont déjà quitté la Ghouta. En outre, plus de 30 tonnes d'aide humanitaire ont été livrés à Damas par des spécialistes du Centre. "Cette aide humanitaire est destinée aux habitants de la Ghouta orientale. Des spécialistes du Centre ont livré à Damas plus de 30 tonnes d'aide humanitaires pour les civils de la Ghouta orientale qui avaient quitté la région", a affirmé le responsable russe, précisant qu'"on y trouve des couvertures, des matelas, des draps et des produits alimentaires." "Tout ceci sera réparti dans des postes d'accueil et transmis aux civils dimanche", a précisé le directeur du centre, Iouri Evtouchenko.

La résolution 2401 adoptée par l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur l'ensemble du territoire syrien, mais les terroristes continuent leurs pilonnages, a récemment indiqué le Centre russe pour la réconciliation. Vendredi, Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre, a également assuré que tout le nécessaire serait fait pour garantir la sécurité des civils de la Ghouta orientale.