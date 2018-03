APOCE : Halte aux pages fictives !

En marge d’une journée d'études organisée par la direction du commerce de la wilaya d'Alger sur «les marchés numériques en Algérie», M. Zebdi a affirmé que les citoyens sont appelés à ne pas payer une somme d'argent ou une avance avant la réception du produit, objet de la commande, et qui est acquis via des pages de réseaux sociaux s'avérant être des pages fictives et le produit n'étant pas conforme à la demande du client. Il a ajouté que l'APOCE a reçu plusieurs plaintes émanant de victimes de ces pages qui, parfois, se font passer pour des entreprises commerciales de marques connues, alors que d'autres acheminent au client des produits différents de ceux consultés à distance. Plusieurs citoyens, poursuit l'interlocuteur, se sont plaints des longs délais de livraison qui peuvent atteindre deux ou trois mois, contrairement à ce qui a été annoncé au consommateur avant la finalisation de l'opération de vente. Il a, à ce propos, indiqué que le droit de remboursement n'est pas effectif actuellement en la matière, d'où son appel à «faire preuve de vigilance vis-à-vis de ces transactions et ce, dans l'attente de remédier à cette situation à travers un arsenal juridique protégeant les droits, en tant que consommateur». La journée d'études organisée par la direction du commerce de la wilaya d'Alger dans le cadre de la «Semaine nationale de la qualité», lancée par le ministère du Commerce à travers l'ensemble des wilayas du pays, du 12 au 18 mars, a connu la présentation de plusieurs communications, où il a été question de la réalité du e-commerce en Algérie et des lois qui le réglementent. Les participants à cette journée d'études, notamment des organisations de protection du consommateur, ont soulevé plusieurs préoccupations portant essentiellement sur la protection du consommateur contre toutes les formes d'exploitation commises par le commerçant électronique. Cette journée d'études a connu également la présentation par certains jeunes promoteurs de projets de sites de vente, d'achat et de publicité, tels que Oued-Kniss, Batolis et Monitex, de leurs expériences en matière de e-commerce et des garanties qu'ils apportent au consommateur algérien.

R. S.