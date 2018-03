Association nationale des commerçants et Artisans : 2.050 salles de fêtes recensées à l’échelle nationale

Les membres de la commission nationale des salles des fêtes ont appelé à la révision de certains articles du décret exécutif 05-207 du 4 juin 2005, régissant leur activité. C’est au cours d’une rencontre organisée tout récemment au siège de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), présidée par M. El Hadj Tahar Boulenouar, que les membres de la commission se sont penchés sur les difficultés rencontrées par les gérants des salles des fêtes dont plusieurs ont été contraints à baisser le rideau. Selon le président de la commission, M. Hassen Bouklouf, la loi régissant cette activité est devenue caduque, d’où la nécessité de la revoir, d’autant plus qu’on compte actuellement pas mois de 2.050 salles de fête à l’échelle nationale.

Selon M. Bouklouf, les gérants de salles de fêtes sont des opérateurs économiques qui contribuent, eux aussi, à l’économie nationale par la création de nombreux postes d’emplois au profit des jeunes notamment. «Pas moins de 20.000 personnes y travaillent à travers tout le pays et sont considérées comme prestataires de services», a indiqué notre interlocuteur, précisant que ce commerce a connu au fil des années un bond quantitatif et qualitatif remarquable eu égard à la propension des Algériens à célébrer, mariages, baptêmes... dans des salles.

Evoquant les difficultés rencontrées par les gérants des salles des fêtes, M. Bouklouf a cité en premier lieu l’obligation de procéder au renouvellement des autorisations chaque deux années, soit 6 mois avant chaque expiration.



Lutter contre une activité parallèle



Il a, dans ce même contexte, fait savoir que l’obtention d’une autorisation chaque deux années peut entraver la promotion de l’activité, précisant que les gérants des salles de fêtes sont tenus de respecter leurs engagements avec leurs clientèles qui généralement vient faire leurs réservations des semaines voir des mois auparavant.

«Nous sommes tenus de fournir périodiquement le même dossier pour l’exercice de cette activité», a-t-il expliqué, tout en appelant à la révision de cet article. M. Bouklouf suggéré que l’agrément portant création d’une salle des fêtes soit accordé au propriétaire une seule fois, insistant, toutefois, sur l’impératif pour les gérants des salles de respecter la loi en vigueur. Outre l’autorisation d’exploitation, le président de la commission évoque, également, le certificat de conformité qui, selon lui, doit apporter plus de précisions pour lutter contre une activité parallèle, et par la même une concurrence déloyale. «Certains transforment carrément des écoles et des salles de sports en salles des fêtes alors que cette dernière doit être munie d’un groupe électrogène et d’un système d’isolation sonore» a-t-il expliqué, avant de poursuivre que ce commerce est une activité noble et qui ne doit pas se faire dans l’anarchie.

Les membres de la commission nationale des salles des fêtes ont, aussi, appelé à revoir la classification de cette activité par le décret exécutif susmentionné qui régit, par les mêmes d’autres activités tels que les dancings. Pour les membres de la commission, il est inconvenant d’assimiler une activité honorable et strictement familiale à une boîte de nuit ou un dancing. Ils ont, également, mis l’accent sur l’importance de revoir l’article qui oblige le gérant d’une salle des fêtes à avoir plus de 30 ans afin de donner aussi l’occasion aux jeunes d’intégrer ce créneau.

Kamélia Hadjib