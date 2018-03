Protection du consommateur : Une prise de conscience s’impose

En fait, chaque année, et plus particulièrement le mois de mars, le monde entier commémore la Journée mondiale des droits du consommateur, qui réhabilite, à vrai dire, l’acheteur mais, surtout, le protège indirectement de tout dépassement ou atteinte physique ou verbale de la part du commerçant. Mais, chez nous, il faut bien le dire, nous sommes loin de cette culture qui veut que le client soit roi. En effet, les commerçants —une bonne partie d’entre eux— tournent le dos aux textes et lois promulgués pour protéger le consommateur et même aux bonnes pratiques du métier, piétinées au quotidien. Le gain facile, la cupidité ont pignon sur le comportement de ces derniers, prêts à tout pour atteindre cet objectif. Pour cela, on se permet de passer sur l’accueil, les prix régis par la loi de l’offre et de la demande et la qualité des produits mis en vente.

Aujourd’hui, on va jusqu’à proposer des aliments et des produits cosmétiques, dont la date de péremption est dépassée, et ce, non seulement dans les marchés mais également dans certains magasins.

Le client est roi ? Pas si sûr, chez nous, à voir tous ces dépassements dénoncés par les associations de protection du consommateur. L’ouverture du marché à des commerçants véreux de pratiquer la contrefaçon, ce qui a donné un sacré coup à la qualité et, bien entendu, à la sécurité des produits vendus à bas prix, qui attirent, pour des raisons de bourse, le consommateur, contraint à fermer les yeux et même ses deux oreilles sur ce détail, très souvent insignifiant pour lui. Malheureusement, même nos enfants sont exposés à ce nouveau phénomène qui n’épargne pas les jouets, les articles scolaires qui représentent un danger pour leur santé. Des intoxications alimentaires, des problèmes cutanés... Il faut dire que les services de contrôle restent désarmés face au commerce informel qui semble résister à toutes les opérations coups-de-poing, lancées jusque-là par les autorités.

Aujourd’hui, la sécurité du consommateur n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics ou des associations, c’est aussi et avant tout une question de prise de conscience du client, appelé à être plus vigilant sur des aspects aussi fondamentaux que la qualité et l’origine des produits qu’il achète.

Samia D.