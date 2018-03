Première pièce théâtrale de rue à Oran : Leïla Touchi sur scène

La générale de la première pièce théâtrale de rue à Oran aura lieu le 27 mars prochain. Elle coïncide avec la célébration de la journée internationale du Théâtre. Cette pièce, qui sera interprétée par des comédiens amateurs 100% étudiants, va être jouée dans l’une des rues de la ville avant de sillonner les plus importants quartiers d’Oran et les villes avoisinantes. «Pour la première fois dans l’histoire du 6e art à Oran, la journée internationale du Théâtre ne sera pas célébrée à l’intérieur de l’enceinte du théâtrale mais hors de ses murs. Nous voulons que le théâtre sorte un peu de ses murs pour aller à la rencontre du public de la rue et animer les quartiers de la ville», a indiqué à notre journal Mourad Senouci, le directeur du théâtre régional Abdelkader-Alloula. A propos du projet, il a précisé qu’il s’inscrit au programme de formation et soutien aux jeunes talents avec qui, l’institution envisage d’entreprendre plusieurs actions et initiatives.

«Dans notre programme pour l’année 2018, nous avons prévu de monter un spectacle de rue et au lieu de le faire avec des anciens comédiens, nous avons préféré le faire avec des jeunes étudiants afin qu’ils s’habituent dès maintenant au contact direct avec la société et apprendre à travailler dans des conditions difficiles, ce qui va les aguerrir encore plus. C’est aussi un investissement pour l’avenir. Nous voulons investir sur les jeunes de manière générale, mais surtout les étudiants, car ils incarnent l’avenir. Le théâtre a besoin de l’université.

Le salut du théâtre passe par l’université», estime le même responsable qui fera savoir qu’en plus du chantier du spectacle de rue, la direction du théâtre Abdelkader-Alloula travaille sur un autre projet avec les étudiants amateurs. Il s’agit du théâtre d’improvisation dont la générale est prévue le 28 mars prochain. A une question sur le choix de la comédienne Leïla Touchi pour diriger ces ateliers de formation, M. Senouci estime que cette dernière jouit d’une grande expérience dans cette discipline artistique étant donné qu’elle a beaucoup travaillé en Algérie et a animé de nombreux ateliers pour les centres culturels étrangers «Leïla Touchi qui a été formée dans ce genre théâtral à savoir le théâtre de rue au niveau de certaines d’institutions de renommée. Avec nous, elle dirige l’atelier du théâtre de rue et va mettre en scène la générale de la première pièce dont le thème relève du patrimoine populaire (El Harrak). Nous avons fait appel à elle pour sa compétence et son expérience en la matière. Elle a joué partout en Algérie et à l’étranger et prochainement elle va être honorée en Egypte avec un spectacle de rue en hommage à la cause palestinienne. Le but est de faire profiter les jeunes talents de sa riche expérience qu’elle a capitalisée dans ce domaine. Pour nous, c’est aussi une manière d’investir sur une autre frange de la jeunesse, en l’occurrence, celle qui a fait des études universitaires et qui s’intéresse au théâtre», confie notre interlocuteur.

Amel Saher