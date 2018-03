Contes populaires : Édition prochaine d’un recueil

L’Association de promotion de la lecture "Le petit lecteur" d’Oran éditera, en cette fin de mois, un recueil de contes populaires de différentes régions du pays, dans le cadre de la contribution à la préservation du patrimoine national, a-t-on appris de sa responsable.

Cette œuvre réunira un nombre de contes, notamment Les hommes du Caïd, Les Hauts Plateaux, Le pauvre et le marchand de sagesse, de la région de la Saoura, Banatou El Khass des Ouled Naïls (Djelfa), ainsi que trois contes de la région de la Kabylie, a indiqué Djamila Hamitou à l’APS, en marge de la douzième édition du festival international du conte, clôturée samedi dernier au théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader-Alloula. Ces contes oraux ont été collectés lors de la caravane organisée par cette association dans le cadre de la concrétisation du projet "Raconte le Goual", agréé par le ministère de la Culture pour la préservation et la valorisation du patrimoine national, et financé par l’Union européenne, a déclaré la conteuse Hamitou, qui a pris l’initiative de l’écriture du recueil.

La cérémonie de clôture du festival international du conte a été marquée par la récitation d’extraits de contes populaires de plusieurs régions du bassin méditerranéen par l’ensemble des conteurs ayant participé à cette édition du festival, qui a connu la présence de 13 conteurs de Tunisie, France, Congo et de l’Algérie. Dans le cadre de cette manifestation, l’Association "Le petit lecteur" a programmé, sept jours durant, des représentations appréciables de contes populaires au niveau des établissements scolaires, de centres culturels, de bibliothèques communales, du parc de loisirs Abdelhamid-Ibn-Badis (ex- Promenade Letang) et du monument historique "Bains turcs" au quartier populaire de Sidi El-Houari. Cette édition du festival, organisée sous le slogan "La Méditerranée au cœur des paroles voyageuses", a vu une forte participation de jeunes conteurs formés par l’Association dans le cadre du projet Raconte le Goual, ce qui leur a permis de présenter leurs essais et jeunes expériences dans ce domaine et d’acquérir davantage d’expérience auprès de professionnels dans ce genre littéraire, selon les organisateurs.

Le festival international du conte a été organisé sous le patronage de l’Assemblée populaire communale d’Oran, par l’Association "Le petit lecteur" en collaboration avec le Théâtre régional d’Oran "Abdelkader Alloula", plusieurs associations et l’Institut français d’Oran. (APS)