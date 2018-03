Journée d’étude sur l’œuvre de Fernand Pouillon : Identité architecturale

Ayant réalisé plus de deux millions de mètres carrés bâtis en Algérie, entre 1953 et 1984, l’architecte français Fernand Pouillon a émerveillé par ses projets authentiques créant par le fait un style pittoresque qui fait de nos jours l’objet de plusieurs études.

Sous le haut patronage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) a organisé hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria, en collaboration avec l’Association nationale des enseignants architectes universitaires (ANEAU), une journée d’étude sur l’œuvre de Fernand Pouillon en Algérie sous l’intitulé «Identité architecturale». Demeurant sans doute l’architecte qui a le plus influencé l’architecture et l’urbanisme en Algérie, l’œuvre de Fernand Pouillon est indissociable de l’Algérie à travers sa réalisation des cités Diar El Mahçoul, Diar Essaàda, Climat de France, les cités universitaires de Bab Ezzouar et Ben Aknoun ainsi qu’une quarantaine d’hôtels à travers tout le pays comme Seraïdi à Annaba, Tahat à Tamanrasset, Sidi Fredj… Fernand Pouillon est un personnage charismatique qui a tenté d’apporter des conceptions originales, rationnelles et adaptées aux contextes politiques et aux conjonctures économiques, aussi bien sous l’ère du colonialisme français que sur la période de l’Algérie post-indépendance.

Le président du Conseil national de l’ordre des architectes, Mustapha Tibourtine, a souligné que l’organisation de tels événements scientifique, technique, culturelle et de vulgarisation par le CNOA vise à «consolider sa coopération avec les différents secteurs et domaines», et à «promouvoir la profession d’architecte», et de l’architecte lui-même afin de lui permettre d’occuper sa véritable place d’auteur social épanoui, et d’accomplir pleinement sa mission.

Mustapha Tibourtine a par ailleurs estimé qu’à travers cette journée d’étude, l’objectif serait de susciter un débat plus large portant sur l’identité et l’authenticité d’une architecture algérienne, d’où l’intitulé «Identité architecturale». «Il est de notoriété publique que Fernand Pouillon a réalisé en Algérie une production architecturale énorme, sur plus de 2 millions de mètres carré bâtis. Cet événement ne vise pas uniquement à lui rendre hommage, qui au demeurant le mérite amplement, mais aussi d’aborder des thématiques d’actualité, notamment les conditions actuelles d’exercice de la profession d’architecte, qui traverse une période, malheureusement très critique, et qui sera décisive sur l’avenir de notre profession», a-t-il noté.

Rappelant l’unité de temps de ses travaux, Abdelkhaliq Mebarki a rappelé que cette période était marquée par de profonds changements de l’architecture mondiale, avec l’avènement de l’architecture moderne et la rupture du vieux bâti. «Fernand Pouillon a été leader dans sa pensée architectural, de part la création de son propre style, inspiré d’une architecture locale, tout en répondant à des propriétés fonctionnelles de l’époque, à travers la réalisation de plusieurs projets d’ordre touristique urbaniste et économique, il avait une précoce vision de développement durable », a-t-il fait savoir avant d’appeler de la nécessité de tirer des leçons de l’expérience de Pouillon, comme première étape du projet de recherche continu de (ANEAU) qui vise à trouver des solutions architecturales solubles avec l’identité nationale.

Des solutions d’ordre économique à travers la valorisation du patrimoine architectural matériel comme étant le socle de développement économique d’ordre sociale avec la pensée de bâtir des villes dans lesquelles le citoyen pourrait vivre en harmonie sociale avec son prochain, ainsi que d’ordre culturelle où l’architecte prendrait en considération la culture locale dans la construction et la préservation de l’âme historique de chaque région.

Une exposition des immenses projets réalisé dans les quatre coins du pays se tient en marge de cette journée d’étude où le visiteur aura à découvrir les œuvres de Fernand Pouillon, qui avait le mérite de se référer aux cultures locales dans un paysage mondial de reconstruction d’après guerre, dominé par le modernisme et sa Tabula rasa des architectures traditionnelles à l’exemple de l’utilisation de la pierre, de la masse architecturale, des formes patrimoniales réinterprétées, et qui donne à ses réalisations une dimension de durabilité, très recherchées de nos jours.

Kader Bentounès