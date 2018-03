Smaïl Lalmas, expert en économie : Les conditions d’une meilleure stratégie d’export

« Le développement des exportations hors hydrocarbures est un objectif qui concerne tous les acteurs économiques, aussi bien les entreprises que les banques, les institutions de régulation et d’encadrement », a indiqué M. Smaïl Lalmas, président de l’Association Conseil Export (ACE). Dans une analyse sur la stratégie algérienne de développement des exportations, dont une copie nous a été transmise, l’universitaire a souligné que l’explosion de la facture des importations, qui a atteint ou dépassé les 60 milliards de dollars services compris, est un signal très fort pour en faire une priorité nationale et même stratégique. A ce titre, pour le développement des exportations, il a proposé l’élaboration d’une stratégie, qui repose sur quatre axes.

Il s’agit de mettre en place un plan sectoriel pour le recensement et le développement de l’offre, le ciblage et l’accessibilité aux marchés, ainsi que l’accompagnement et la promotion de nos exportations et la mise en place d’une logistique adaptée à nos exportations. S’agissant du dispositif de soutien à l’export des entreprises algériennes, l’expert a précisé que « ce dernier intervient dans un contexte encourageant l’importation à outrance », indiquant que « nous avons atteint des chiffres record, alors que les enjeux n’ont jamais, dans ce domaine, été aussi lourds : déficit record du commerce extérieur, concurrence exacerbée pour attirer les investissements étrangers, une production nationale qui a du mal à décoller et s’affirmer avec l’invasion de notre marché par des produits de la concurrence internationale, cela est valable pour tous les secteurs ».

« L’inefficacité des auxiliaires et des structures d’appui à l’export, dit-il, n’arrangent pas les choses, cette inefficacité, il faut le préciser, est surtout le résultat de plusieurs facteurs, notamment, la désorganisation de l’activité export, l’absence de tutelle identifiée et l’inexistence de feuille de route ».

M. Smaïl Lalmas a souligné que « des mesures pratiques peuvent être mises en œuvre rapidement, car elles correspondent en partie à une véritable attente de la part des entreprises. Certaines recommandations visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité aux mesures de facilitation en incitant les principaux acteurs à travailler réellement ensemble ». Selon lui, la concurrence internationale féroce nécessite une adaptation à la réalité de l’économie de marché et au libre échange. A ce propos, il a insisté sur la nécessité de donner un sens concret au souhait de développer les exportations en impliquant harmonieusement, dans un environnement clair et efficace, l’ensemble des auxiliaires à l’exportation. Dans son analyse, l’universitaire propose des mesures organisationnelles et transversales.

La premier vise, entre autres, la création d’un ministère du Commerce extérieur et la structuration des organismes sous sa tutelle, la clarification des rôles et des responsabilités et la coordination des actions des différents organes de promotion des exportations et une meilleure organisation et gestion des fonds de soutien aux exportations.

Le second vise à encourager les entreprises à exporter, avec trois objectifs stratégiques: il s’agit d’encourager les entreprises non exportatrices (à potentiel export) et d’encourager les exportateurs irréguliers à devenir constants ainsi que d’inciter les entreprises exportatrices à accélérer leur plan de développement à l’export.

