Salon international de l’artisanat traditionnel : vitrine du savoir-faire

Véritable festival de couleurs, métissage de cultures et berceau de rencontres pour les épris des traditions. C’est ainsi que se présente cette 22e édition du Salon international de l’artisanat traditionnel, qui se tient jusqu’à demain à la Safex.

Le nombre d’artisans étrangers participants s’élève à 72, représentant 10 pays, à savoir la Tunisie, l’Inde, le Pakistan, la Palestine, le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Niger, le Mali, l’Egypte et le Sénégal, outre la participation algérienne avec 317 artisans et 20 associations artisanales et des institutions relevant du secteur de l’artisanat et du secteur public et privé. Programmation aidant —l’évènement coïncide avec les vacances scolaires—, c’est par grappes que les familles s’y rendent. 11 heures légèrement passées, on se faufile au milieu de ce monde grouillant. Rares sont ceux qui n’ont pas cédé au magnétisme des tapis, bijoux et autres produits d’une beauté à coefficient élevé.

«Tout y est, et avec à la clé des prix qui sont dans l’ensemble raisonnables», résume Abdellah, cadre dans une compagnie d’assurances. Ses achats s’élèvent, rien que pour la journée d’hier, à 47 000 dinars. D’autres, dont nombre d’étudiants, se permettent des articles de fantaisie ; bagues, boucles… et chaînes. Au gré de nos va-et-vient au milieu des surfaces, on s’arrête au stand Ahaggar. Plus précisément à l’espace qu’occupe l’association de broderie «Chems Temacini». Sa présidente, Nadjat Tidjani, débordante en énergie, a préféré faire les choses inversement : l’international, d’abord, pour atterrir, plus tard, dans le marché algérien. La fille de Touggourt transforme le petit périmètre d’exposition en un festival de couleurs chamarrées. Les visiteurs s’y rendent nombreux. En déclinant notre identité, la propriétaire laisse sa copine s’occuper de la clientèle, et ébauche une discussion fructueuse. Au terme d’une série de formations, payées par la Zaouia Tidjania, Nadjat et une vingtaine de filles ont fini par créer leur association. «On fait de la broderie de lin, et tout se fait à la main», explique notre vis-à-vis. C’est du cousu main. Ce «nouveau-né» participe, sans tarder, au défilé de modes à Saint-Etienne, en 2010. «C’était une grande réussite», commente Nadjat. Même à 3 000 euros l’unité, les visiteurs se sont bousculés pour arracher les manteaux exposés. Une vraie promotion du produit local. Depuis, l’association réédite les exploits, et se voit décerner le prix national 2017 de l’artisanat. A l’avenir, il sera question, comme l’explique la première responsable de l’association, de nouer des partenariats avec des associations ou entreprises nationales et étrangères.

Qu’en est-il des écueils rencontrés tout au long des six ans d’existence ? «Quand on aime son métier, le vocable ‘‘difficulté’’ est vite banni de son vocabulaire».

Pas loin, on voit des Sahraouis, Maliens, Nigériens ou encore Palestiniens. Chaque exposant constitue une vitrine de son pays. Approché, Sidi Mohamed, directeur de la promotion des produits de l’artisanat du Niger, se félicite de la diversité des expositions, dont la maroquinerie, le textile, le cuir. «35% de nos produits sont déjà vendus, et les bijoux se sont taillés la part du lion de nos ventes». Sidimi Ag Addas, un jeune venant de Kidal (Mali), propose, lui, du miel à base de fruits sauvages, et d’autres produits aux vertus thérapeutiques impossibles. Exemple ? Le petit cola, de son nom scientifique Garcinia cola, cédé à 100 dinars la pièce, vole la vedette. Cette noix est, entre autres, conseillée pour le zona, les douleurs lombaires, les problèmes de nerfs et l’hypertension artérielle.

Fouad Irnatene