Logement rural : 80.000 unités en 2018

«Le Président de la République a consacré un quota de 80.000 unités de logement rural qui seront réalisées au cours de l’année 2018», a indiqué mardi dernier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Le ministre qui s’est exprimé en marge d’une cérémonie de distribution de 4.279 logements de différentes formules, dans la wilaya de Djelfa, a souligné l’intérêt accordé par l’Etat aux zones rurales pour fixer la population à travers les mesures incitatives.

«Le renforcement de la stabilité dans les régions rurales constitue une priorité du gouvernement» a-t-il expliqué, précisant que cette stratégie s’inscrit en droite ligne avec les clauses et les principes du protocole de Kyoto qui certifie du droit au citoyen de vivre dans son environnement. Dans ce sillage, M. Temmar a indiqué que la wilaya de Djelfa qui à une vocation agricole a bénéficié de 500 aides pour l’habitat rural, auxquelles s’ajoute le programme 2018, portant réalisation de 2.000 unités de logement, faisant état d’un autre quota de 500 aides à venir. Il convient de souligner que beaucoup d’unités toutes formules confondues, seront distribuées cette année, dans la wilaya de Djelfa, afin de répondre à la demande croissante de logements. Il s’agit de 11.069 logements sociaux, de 1.000 unités dans le cadre de l’éradication du logement précaire et de 600 logements AADL. Concernant la formule LPP, le ministre a fait savoir que 1.270 unités en cours de réalisation inscrites au titre de 2013 «nécessitent une révision des échéanciers avec les promoteurs pour pouvoir être livrées. M. Temmar a fait savoir que la wilaya de Djelfa, qui compte 4.179 demandes, a bénéficié d’un programme de réalisation de 1.700 unités de la formule location-vente (AADL), auxquelles s’ajouteront 1.550 unités au titre de 2018, précisant qu’il ne restera que 929 unités pours satisfaire les besoins dans cette wilaya. «La mise à disposition d’assiettes par les autorités locales pour la réalisation de projets AADL permettront à la wilaya de bénéficier de 500 unités» a révélé le ministre, promettant d’inscrire les 300 unités manquantes dans la wilaya dès l’achèvement de l’enquête nationale. Temmar a, par ailleurs, annoncé, l’octroi d’une enveloppe de 750 millions DA l’aménagement des lotissements sociaux, qui seront crées au profit de sa population, en sus des efforts déployés dans ce sens, notamment l’apport du Fonds de développement des Hauts plateaux et du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Saisissant l’occasion, le ministre s’est félicité des efforts consentis par les pouvoirs publics pour la prise en charge des besoins des citoyens tout en saluant les entreprises de réalisation, les bureaux d’études et les entrepreneurs assurant la concrétisation des différents programmes d’habitat. Il convient de rappeler que pour les deux prochaines, il est prévu la réalisation de 130.000 unités au titre de l’exercice 2018 et de 118.000 unités au titre de 2019.

Le ministre a fait savoir, dernièrement, que le nombre des logements réalisés annuellement est de 296.000 unités ce qui, selon lui, permettra au secteur d’atteindre les objectifs du programme quinquennal en cours.

Selon les chiffres avancés par le ministre le programme quinquennal d’un total de 1.891.016 unités, a connu une avancée considérable durant les trois dernières années (2015-2017) avec la livraison de 886.736 unités (47%) alors que 1.724.140 unités (44%) ont été lancées, 837.404 en cours de réalisation et 166.876 unités (9%) devront être lancés ultérieurement.

Kamélia Hadjib