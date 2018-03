Annaba : La joie pour 1.013 familles

Les clés de 1.013 logements tous segments confondus ont été remises à leurs bénéficiaires dans une ambiance festive en présence du wali. Ces logements sont répartis à travers les communes de Berrahal, El Eulma, El Bouni et le chef-lieu. Intervenant à cette occasion, le wali a déclaré que ce quota fait partie de la deuxième tranche d’un programme comprenant plus de 1.432 unités tous segments confondus, indiquant que d’autres distributions de logements auront lieu pour atteindre d’ici la fin de l’année plus de 12.000 unités. Une première tranche de ce programme de 715 logements a été distribuée lors de la commémoration de la journée nationale du Chahid, le 18 février dernier. Le wali a affirmé que la wilaya d’Annaba n’a jamais connu autant d’attributions depuis l’indépendance, précisant que l’année 2018 sera celle du logement. D’autres distributions de quotas sont prévues à l’occasion de la célébration de la journée de la Victoire. Par ailleurs, le wali a procédé à la mise en service de cinq stades de proximités dans la daïra d’Ain Berda. Trois stades sont implantés dans la commune d’El Eulma tandis que les autres ont été réalisés dans la commune de Cheurfa. B. G.