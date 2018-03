Immobilier : la location en baisse

Pas moins de dix wilayas ont connu une baisse de la moyenne des loyers des appartements entre 2016 et 2017.

C’est ce que révèle une étude récente réalisée par le site internet de l’immobilier et du logement, LKeria.com. Selon cette même source, «la ville de Boumerdès a connu une baisse de 20% pour passer d’une mensualité de 39.500 DA en 2016 à 32.000 DA en 2017.

C’est le cas également de Tizi-Ouzou (- 20%) où le loyer moyen est passé de 35.000 DA/mois en 2016 à 27.600 DA/mois en 2017, de Tipaza (-16%), de Skikda (-16%), de Sidi Bel Abbès (-8%) et de Bejaia (-6%), note le même document. Aussi et durant cette même période de 2016 à 2017, les wilayas d’Alger et d’Oran ont connu une «stabilisation des loyers» avec une baisse de 0,20% pour la capitale et près de 2% pour Oran, alors que Tlemcen a connu elle aussi une baisse de l’ordre de 1,7%, précise l’étude. Ce qui est important à signaler, c’est que la revue à la baisse du prix de la location s’explique, notamment par le nombre important de logements publics livrés durant cette période mais aussi par les différentes opérations de relogement. En somme, tous les efforts déployés dans ce sens par les pouvoirs publics ont grandement contribué à absorber une partie indéniable des demandes de logements et par voie de conséquence stabiliser les prix des loyers.



Le nombre d’annonces publiées sur Internet a chuté de 50%



L’étude réalisée par ce site électronique spécialiste des annonces immobilières en Algérie s’est basée sur les prix de location des appartements (du F2 au F5) «dans toutes les wilayas du pays où les données sont fiables», insiste-t-on. Il a été également mis en exergue que «le nombre d’annonces immobilières, tout type confondus, publiées sur internet, a baissé de 50% en une année, passant de 250.000 annonces en 2016 à seulement 100.000 annonces en 2017». Il faut dire que l’analyse du site Lkeria a concerné une base de données de plus de 100.000 annonces immobilières actives ou archivées, et ce, «afin de donner une tendance et une vue macro-économique du marché locatif des logements dit collectifs».

Le document précise que la nouveauté de l’étude de l’année 2017, est le calcul du loyer moyen au mètre carré, ce qui donne davantage de précisions à l’étude et permet d’affiner les tendances. L’on fera remarquer dans ce même contexte que les résultats de cette analyse ont été soumis à l’expertise de quelques agences immobilières qui ont, pour leur part « attesté de leur exactitude ».



Combien coûte une location dans la capitale ?



Côté prix, «la majorité des wilayas enregistrent des loyers moyens entre 30.000 et 40.000 DA/mois, alors qu’au niveau des grandes villes comme Oran, Constantine ou Alger, le loyer dépasse les 40.000 DA», indiquent les éléments d’informations fournis par l’étude. Cependant et si la moyenne des loyers se situe entre 30.000 et 40.000 DA à Alger, l’analyse du «loyer moyen» par commune au niveau de la capitale fait ressortir que « les plus bas loyers sont pratiqués dans les communes périphériques de la capitale. L’on saura ainsi, à titre d’exemple, que le loyer dit « moyen» à Khraicia coûte 26.000 DA/mois. Il est de 26.500 DA du côté de Rahmania, 27.000 DA à Sidi Moussa et Bourouba, 27.500 DA aux Ecalyptus, 28.000 DA à Baraki, 29.000 DA à Ouled Chebel, 31.000 DA à Tessala El Merdja, 32.000 DA à El Marsa et 32.700 DA à Heraoua. Le côté Est, la tendance persiste dans la hausse. Le prix du loyer moyen concédé reste entre 33.600 DA à 37.800 DA/mois alors que les communes côtières ont toujours la côte. Ici, le loyer peut atteindre 65.100 DA par mois, comme c’est le cas d’ailleurs pour la banlieue résidentielle de Staouéli.

A noter, enfin, ce genre de communes résidentielles reste «hors de prix» et oscille entre 73.000 à 124.828DA par mois. Ce dernier prix concerne le loyer moyen d’un appartement à Hydra qui coûte ainsi, six fois plus cher qu’à Khraicia. Au niveau des grandes villes, le prix moyen du loyer par mètre carré pour la wilaya d’Oran est de 568 DA, ce qui nous donne une fourchette de loyers allant de 28.421 DA pour un appartement de 50m² jusqu’à 56.841 DA pour un 100 m2.

Le prix moyen du mètre carré pour la wilaya de Sétif est de 527 DA, soit, une fourchette de loyers allant de 26.359 DA pour un appartement de 50 m² jusqu’à 52.719 DA pour un 100 m².

Enfin, le prix du mètre carré dans la wilaya d’Annaba est de 509 DA, avec une fourchette de loyers allant de 25.427DA pour un appartement de 50 m2 jusqu’à 50.855 DA pour un 100 m2. A retenir donc, le fait que si les loyers ont connu une chute dans nombre de wilayas du pays, cela est dû, notamment aux opérations de relogement mais aussi à la distribution des logements publics.

L’autre bonne nouvelle à annoncer c’est que d’autres livraisons sont prévues à court terme, ce qui devrait contribuer à répondre à la demande formulée en matière de logements. En effet et pas plus tard que le 26 février dernier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar avait fait état de la livraison prévue de 714.000 unités de logement de différentes formules durant 2018 et 2019, précisant que ces réalisations permettront d’atteindre les objectifs du programme quinquennal en cours (2015-2019).

Signalons enfin que l’année 2018 sera aussi celle de la relance du programme LPA dont les inscriptions et le dépôt des dossiers au niveau des communes devraient débuter incessamment.

Soraya Guemmouri