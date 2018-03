Colloque national sur le journalisme : introduire de nouvelles spécialités

Les participants aux travaux du premier colloque national sur "le journalisme en Algérie, entre l’acquisition académique et professionnelle" organisé hier à l’université Salah- Boubnider Constantine 3, ont préconisé entre autres recommandations, "l’introduction de nouvelles spécialités de journalisme en adéquation avec les mutations technologiques".

Les mutations du journalisme à l’ère du numérique impose l’introduction de nouvelles spécialités à l’université, telles que le journalisme mobile, le web journalisme ou encore le journalisme citoyen, a-t-on souligné dans les recommandations adoptées à l’issue de cette rencontre organisée à l’initiative du laboratoire sociologie de la communication, recherche et traduction, en coordination avec le département de journalisme.

Traitant essentiellement de la problématique de la formation académique et professionnelle du journaliste et du fossé séparant "la théorie de la pratique", les participants à cette rencontre ont également recommandé "l’implication de journalistes de divers horizons dans l’encadrement des étudiants et l’organisation de débats périodiques sur l’évolution des médias, de même que l’encadrement de rencontres entre les enseignants universitaires et les différentes institutions d’information". La mise à jour de certains programmes pédagogiques tout en se concentrant sur le volet pratique de la formation a également été suggérée au cours de cette rencontre.

Organisée sous le slogan "les médias algériens défis d’aujourd’hui, attentes de demain" ce colloque a enregistré la participation de 80 chercheurs issus de 35 universités algériennes. Les travaux de cette rencontre ont donné lieu à plus d’une dizaine de conférences et ateliers en plus d’une exposition de posters dans le hall de la faculté des sciences de l’information de la communication. (APS)