Ministère de la Santé: : Le service civil maintenu

M. Omar Beredjouane, qui s’exprimait sur le plateau d’une émission matinale diffusée sur une chaîne de télévision nationale, a en effet souligné que cette abrogation « n’est pas possible », précisant que « cela est défini par la loi ». Poursuivant ses propos, il explique qu'il s'agit, en fait, « d'assurer la répartition des compétences humaines au niveau national et de permettre, ainsi, à tous les citoyens de bénéficier des services de ces médecins ». L’inspecteur général du ministère de la Santé fera remarquer ensuite que le service civil concerne aussi bien le secteur médical que d'autres secteurs. Il convient de signaler dans ce contexte que l'annulation du caractère obligatoire du service civil figure parmi les points inscrits sur la plateforme de revendications des médecins résidents qui demandent, aussi, la dispense du service militaire, une meilleure formation pédagogique, la révision des Statuts, etc.

Cela dit, et en dépit de la réponse favorable du ministère de la Santé à nombre de revendications formulées, comme la réduction du nombre de spécialités concernées par le service civil, l'attribution d'un logement, l'aménagement et l'équipement des plateaux techniques dans les wilayas d'affectation dans le cadre du service civil, le droit au regroupement familial pour les couples de médecins et l'autorisation d'exercer une activité complémentaire dans le secteur privé», le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) demeure attaché à la grève, «jusqu'à satisfaction de toutes les revendications».



DEMS : l’examen de toutes les spéculations



Mieux ou pire, le CAMRA appelle au boycott des examens du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) attendus à partir d’aujourd’hui. En effet, dans une déclaration accordée hier à la presse nationale, le Dr Mohamed Taileb, représentant du CAMRA, a affirmé que « les médecins résidents vont boycotter pas moins de 67 examens qui sont programmés du 19 mars (aujourd’hui, NDLR) au 19 avril prochain ». Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a affirmé, samedi dernier, que les épreuves du DEMS se dérouleront comme prévu, et qu’ils ne seront pas reportés. M. Hadjar, qui s’exprimait en marge des travaux de la Conférence nationale des universités, a clairement affirmé que «les médecins résidents concernés doivent assumer leur entière responsabilité». Il a également mis en avant toute l’importance de « faire preuve de sagesse », réitérant que « la voie du dialogue et de la concertation entre les composantes de la famille universitaire demeure le meilleur mécanisme pour la prise en charge de l'ensemble des préoccupations». Cette même voie de dialogue et de concertation a été prônée également par les responsables du ministère de la Santé qui ont tenu, il faut le dire, plusieurs réunions avec les représentants des grévistes. Pas plus tard que le 26 février, soit il y a trois semaines de celà, une réunion a regroupé, à Alger, des responsables du ministère de la Santé et des représentants du CAMRA. Si cette rencontre, qui s’est déroulée à huis clos, s'est achevée sans parvenir à un accord, il a été convenu, cependant, de la tenue prochaine de plusieurs autres rencontres, en vue de trouver une solution aux revendications des médecins résidents, en grève depuis novembre dernier. Cette réunion du 26 février a eu lieu après que le CAMRA eût boycotté, pendant plus de deux semaines, les séances de dialogue avec la Commission intersectorielle installée par le ministre de la Santé.

Soraya Guemmouri