Education : Défendre un enseignement public gratuit et de qualité

Le report du BAc soumis cette semaine au Premier ministre



Prévues initialement à partir du 3 juin, « les épreuves du baccalauréat devraient finalement se dérouler du 19 au 24 juin », a annoncé, hier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, indiquant que cette date est à confirmer par le Premier ministre, au courant de cette semaine.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, Mme Benghebrit a affirmé que cette période a été retenue après la consultation entreprise auprès des élèves et de leurs parents, des chefs d’établissements, des inspecteurs d’enseignement et des enseignants.

Détaillant ses propos, Mme Benghebrit a précisé que les résultats de cette consultation, lancée par son département, via son site internet, le 12 mars dernier, autour des dates du baccalauréat 2018, «ont fait ressortir une forte adhésion au changement des dates dépassant les 71% des élèves candidats votants, suivis de très près par les inspecteurs, puis par les proviseurs de lycées et enfin par les enseignants».

A la question de savoir si les candidats auront la possibilité de passer cette session du bac dans les meilleures conditions pédagogiques, après les perturbations causées par la grève des enseignants, à Blida et à Bejaïa en particulier, Mme Benghebrit a répondu par l’affirmative. «C’est dans nos cordes», a-t-elle dit, confirmant néanmoins ces perturbations. Dans cette optique, elle a signalé qu’un large travail d’adaptation et de régulation a été entrepris pour rattraper un retard qu’elle a estimé à une cinquantaine de jours, pour les wilayas de Blida et Bejaïa, et à une vingtaine de jours pour les autres régions du pays.

Mais comment se fera ce rattrapage ? Mme Benghebrit n’y est pas allée par quatre chemins en annonçant que les élèves seront amenés à sacrifier quelques jours de leurs vacances de printemps en se rendant à leurs établissements scolaires pour y suivre les cours perdus lors de la grève.

Elle rappelle aussi que durant cette interruption des cours, un certain nombre de contractuels avaient été recrutés, lesquels, dit-elle, ont permis d’assurer la relève des enseignants déficients en assurant une « continuité des apprentissages ». Elle tient à préciser, en outre, que la préparation du Bac « commence, en réalité, dès la rentrée scolaire ».



Les épreuves ne traiteront que des cours dispensés



En effet, le département de Mme Benghebrit a établi « une adaptation et une régulation des horaires et des concepts principaux qui sont objets d'apprentissage dans les unités d'enseignement, et ce, sans toucher au contenu du programme ».

Elle a tenu, à ce propos, à souligner « le véritable travail de recherche » effectué par les inspecteurs, citant notamment les formations dispensées dans le souci de combler le déficit entraîné par les arrêts enregistrés dans le secteur durant les semaines précédentes. Toujours est-t-il que, pour ce qui concerne les épreuves de cet examen, elle réaffirmera le fait que ceux-ci ne porteront que sur «les cours dispensés au cours de l’année». Revenant longuement sur les réformes engagées par son département ces dernières années, elle a relevé, entre autres, que ses services sont en train d'élaborer un «Plan annuel des apprentissages » ainsi qu'un «Plan national de contrôle continu ». Elle a tenu, enfin, à souligner que le « socle commun et le seuil au-dessous duquel personne ne doit descendre est la défense de l'enseignement public gratuit et de qualité ».

Exprimant son désir de construire une

« école de qualité », la ministre considère que tous les éléments penchant vers cette perspective sont désormais réunis, citant notamment l’élaboration d’un référentiel national d’évaluation. Elle tient, d’autre part, à souligner que « quelles que soient les obédiences politiques ou idéologiques » il s’agit, aujourd’hui, de défendre un enseignement « public, gratuit et de qualité » en insistant sur le «point fondamental» de l’algérianité résultant des composantes que sont « l’islam, l’arabité et l’amazighité ».

Amenée à s’exprimer au sujet du projet de refonte du baccalauréat, Mme Benghebrit précise que la nouvelle mouture sera présentée aux partenaires sociaux avant sa présentation en conseil de gouvernement. Celle-ci, annonce-t-elle, entrera en application à partir de 2021. « Comme ce qui se fait ailleurs dans le monde, le nouveau baccalauréat, poursuit-elle, prendra en compte la réduction des programmes avec une spécialisation et un recentrage autour des matières essentielles ».

Pour ce qui concerne le nombre de candidats à l’édition 2018 du baccalauréat, la ministre annonce le chiffre de 709.000 candidats, suivis de 797.812 autres pour l’examen de 5e et de 599.580 pour celui de l’examen du brevet.

Salima Ettouahria