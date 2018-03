Nouvelles de Mascara, Campagne labours - semailles : Sous de bons auspices

Page animée par Abdelkader Ghomchi

À vocation agricole, la wilaya de Mascara enregistre depuis la mi-octobre et à intervalles réguliers de très fortes pluies qui autorisent les travailleurs de la terre à afficher un optimisme certain car ces averses constituent les prémices d'une bonne saison agricole.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la wilaya de Mascara entre décembre dernier et février augurent d'une bonne saison agricole. L’abondante pluviométrie aura un impact positif sur la production végétale et le pâturage (production animale) et contribue à l'augmentation des réserves d'eaux souterraines utilisées pour l'approvisionnement en eau potable (AEP). Le cumul pluviométrique à atteint un niveau estimé entre 400 et 450 mm/an. Les dernières quantités de pluies et neiges qui se sont déversées sur la région d'ouest et en particulier sur la région de Mascara ont été plus que bénéfiques pour les barrages de la région, et ces quantités supplémentaires ne peuvent être que bénéfiques pour l'arrosage des terres agricoles dans les plaines de Sig et de Ghriss. La campagne agricole des labours-semailles bat son plein à travers toute la wilaya de Mascara, notamment du coté du sud de la région de Béni Chougrane où la culture céréalière occupe une place importante eu égard à la grande surface agricole utile ensemencée par les fellahs et tout indique que la campagne qui est en phase finale s’annonce sous de bons auspices et tous les objectifs assignés par rapport aux prévisions préétablies ont atteints. En termes de données chiffrées, ce qui donne une surface de l’ordre de 142000 hectares emblavés dont 42500 ha de blé dur, 21600 ha de blé tendre 68000 ha orge 8000 ha de cultures fourragères prévus pour cette saison agricole. S’agissant de la pluviométrie et des précipitations enregistrés durant la période allant du mois d’octobre jusqu’à la fin du mois de février 2018, pour la wilaya de Mascara plus de 170mm, les fellahs tout comme les responsables du secteur affichent un grand optimisme.

Irrigation des terres agricoles

Dans l’attente du MAO

Le wali de Mascara, Lebka Mohamed, a effectué une visite de travail et d’inspection au niveau du projet MAO et d’autres projets relevant du secteur des ressources en eau, durant la journée de mardi 6 mars. Cette visite a commencé à la station d’épuration de la ferme Benchenine dans la commune de Mohammadia, mais le projet est a l’arrêt depuis bientôt deux semaines car la société espagnole en charge a quitté le projet, mettant en difficulté la société algérienne qui agissait en qualité de partenaire associé. Le taux d’avancement des travaux est de 70%, celui du génie civil de 95%, l’équipement de 75%, le montage de 65%. Cette station est réalisée pour un montant de 200 milliards de centimes, destinée à irriguer 650 ha extensibles à 1000 ha. Une solution pour régler le problème du projet à l’arrêt a été envisagée et consiste en sa révision complète et le lancement d’un nouvel avis d’appel d’offres pour désigner une autre entreprise algérienne qui devra achever les travaux au plus tard dans cinq mois.

Ensuite l’ONID a fait un exposé sur le périmètre irrigué d’El Habra qui rencontre aussi quelques problèmes au niveau de l’expropriation des terres privés pour le passage du réseau d’irrigation. Le wali a entamé un dialogue avec les fellahs concernés pour obtenir leur accord de principe sur le terrain. Rappelons que le wali a toujours favorisé le dialogue pour solutionner les problèmes en particulier lors des différends qui surviennent entre l’administration et les fellahs. M. Lebka a eu des explications sur la conduite de l’adduction Bouhanifia-retenue de Fergoug qui a nécessité une enveloppe de 10 milliards de DA. Concernant le MAO, ce projet qui tarde a se réaliser vu la négligence de certaines entreprises qui n’ont pas respecté les délais fixés. Le wali n’a pas fait de retenue a l’égard des responsables des entreprises qui ont brillé par un désordre dans leurs comportements durant la présentation du projet au niveau de la station 1 dont le taux d’avancement du lot 1 n’est que de 69%, du lot 2 (94%) et le lot 3 (65%). Les responsables ont été mis en garde.

Poursuivant sa visite, le wali s’est rendu au niveau du barrage de Bouhanifia à partir duquel devait s’effectuer l’adduction vers Fergoug, puis aux stations n° 3 et 4 dans la commune de Mascara et le réservoir 3x15.000 m3 de Sidi Abdeldjebar. Le Wali était clair dans ses directives, prévenant les bureaux d’études et les entreprises chargés de la réalisation du MAO en particulier sur la question des délais.

Marché de l’ emploi

Nouvelles Perspectives

Le nombre de demandeurs d’emploi est de 28.963, dont 8.068 femmes, avec un potentiel d’accueil de 17.945 personnes (6017 femmes). Concernant les offres d’emploi, on recense quelque 1.362 postes dans le secteur public, soit un taux de 22% qui représente 4.223 postes et 743 au sein des entreprises étrangères, soit 11%, une nette amélioration par rapport à l’année 2016. Les recrutements sont aussi en nette augmentation et passent de 6.144 en 2016 à 7.676 en 2017. Ces offres d’emplois envisagées dans le cadre de la médiation classique concernent les secteurs de l’industrie, les travaux publics, l’agriculture et quelques autres services.. À travers le territoire de la wilaya, des centaines d'apprentis sont employés dans différents ateliers.

Abordant un autre volet, le directeur de l’Agence locale de Mascara a mis l’accent sur le système "Wassit" qui permet le traitement rapide des demandes et des offres d’emploi et aussi l’unification des données à travers tout le réseau national. Enfin, la technique «Name» qui consiste en une grande nomenclature de métiers et d’emplois recensés à travers tout le territoire national a été bien accueillie par tous les demandeurs d’emploi. Leur facilitant l’embauche selon les propositions en ligne grace aux efforts fournis par les agences locales d’emploi, l’on note aussi l’assurance d’un bon accompagnement en exploitant aussi les pages des réseaux sociaux de l’agence locale, qui connait un grand engouement aussi. Les différents secteurs d’activités et les avantages offerts par ce dispositif et la manière dont sont financés ces projets, ainsi que le parcours des jeunes en quête d’emploi, les contacts avec le promoteur, le commerçant, l’artisan, telles sont les préoccupations des demandeurs d’emplois pris en charge. À ce titre, nous avons appris que la wilaya de Mascara a créé des milliers de postes de travail au profit des jeunes chômeurs de la région grace au dispositif CNAC dans les secteurs du transport, l’industrie, les services, le BTPH et l’agriculture. L’ANEM, de son côté, a ouvert plus d’une dizaine de milliers de postes en contrats d’insertion pour les diplômés, pour les CIP et pour les CFI et des contrats de travail aidé (CTA). Des mesures d’insertion sont mises en place afin de diminuer le problème du chômage et résorber le spectre du manque de main-d’œuvre qualifiée qui se pose avec ac bnuité dans la wilaya de Mascara, notamment dans les domaines du BTPH et l’agriculture en particulier.

La police a reçu 2.436 appels en février dernier



Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont reçu 2.436 appels téléphoniques durant le mois de février dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya. Selon ce dernier, ce grand nombre d’appels est du à la confiance du citoyen accordé aux services de police notamment en matière d’efficacité et la prise en charge de leurs préoccupations. Parmi ces appels on compte 375 demandes d’interventions et de secours, 39 appels pour signaler des accidents de la circulation, 92 demandes de renseignements et d’orientation ainsi que 1.930 demandes diverses.

Le «15.48 » a reçu 458 appels durant le mois écoulé, en majorité des demandes d’interventions et de secours (345) et 39 demandes d’orientation ou renseignements, 38 appels pour signaler des accidents de la circulation et 36 autres demandes.

Par ailleurs, le nombre d’appels sur le numéro vert «104» est de 40. Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la Sûreté de wilaya de Mascara a mis en évidence l’importance de ce numéro vert dans le traitement d’affaires qui a permis d’arrêter des suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que le «15.48» est un numéro gratuit, joignable 24h/24 même sans disposer de crédit.

El Allaimia

631 raccordées au gaz naturel



Poursuivant ses sorties sur le terrain pour connaitre la situation de chaque commune, le wali de Mascara, M. Lebka Mohamed a effectué une visite de travail au niveau des communes de Tizi, avant de se rendre au niveau d’El Allaimia pour inspecter le projet de raccordement au gaz naturel de 608 familles pour un montant de 40 milliards de centimes sur un trajet de 24 km. Le taux d’avancement des travaux est de 50%. Ensuite, il s’est rendu au niveau de la commune de Ras Ain Amirouche pour la mise en service du réseau de gaz naturel dont le projet a couté la somme de 14,96 milliards DA. 631 familles ont été branchées ce jour, a la grande satisfaction de cette population qui a connu une amélioration de son cadre de vie. Le branchement au MAO et le raccordement au gaz naturel rétablissent

l’équilibre entre les villes urbaines et les zones rurales, et entre les régions.

Journée mondiale des handicapés

Création d’une unité de fabrication de balais au profit des non-voyants

La Chambre de l’artisanat de la wilaya de Mascara a pris la louable initiative de créer un atelier de fabrication de balais au profit des non- voyants, 8 travailleurs en situation de chômage technique par la fermeture et la dissolution de l’entreprise publique qui les employait auparavant dans ce créneau de fabrication artisanale des balais et ce depuis plusieurs années. La nouvelle unité est installée au niveau de la maison de l’artisanat du chef lieu de la wilaya.

La Chambre de l’artisanat a pris contact avec les structures pour le soutien de ce nouveau projet notamment l’ONGEM et l’on apprend qu’une enveloppe de l’ordre d’1 million de DA sera débloquée pour le financement de cette activité et l’extension de cette unité de production au profit de cette frange fragile de la société.

Un démarchage a été entamé auprès des fournisseurs et entreprises pour l’écoulement de la production de cette petite unité qui démarrera après l’obtention de cartes d’artisans et le certificat de qualification des services concernés au profit des personnes déficientes visuelles. Contrairement aux idées reçues, les non-voyants doivent en effet tout d'abord trouver une activité pour s’intégrer professionnellement et socialement, ce qui n’est pas facilement réalisable.

«Pour moi, nous indique, un non-voyant, c’est un peu comme un nouveau départ, car je me sens prêt à m'investir encore plus qu'avant dans la production et me sentir utile et je crois sincèrement que je trouverai ma place dans le créneau de la production et du monde du travail.»