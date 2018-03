Coupe de la Caf, Aujourd’hui, à Bologhine, 18h USMA-Maniema (Congo) : Les usmistes sereins

Les Usmistes ont choisi leur stade fétiche de Bologhine pour se mesurer à la formation congolaise de Maniema pour le compte de la manche retour de la Coupe de la CAF. A l’aller, les Algérois avaient fait match nul (2à2) contre cette formation dont on dit beaucoup de bien. En terre congolaise, l’USMA avait raté le coche, puisqu’elle avait mené sur le score de 2à0 avant d’être surprise par cette formation sur des erreurs défensives. Malgré ce nul, les Algériens maintiennent intactes leurs chances de passer au prochain tour. Ils ont montré jusque-là de très bonnes dispositions. Le jeune Arji à qui Hamdi avait fait confiance a étonné tout le monde par sa très bonne prestation. Il avait, pour un début, fourni une très bonne prestation en inscrivant un but d’anthologie. Il est certain qu’aujourd’hui, s’il est reconduit, il pourrait apporter sa fougue et sa jeunesse à une équipe de l’USMA qui a repris du «poil de la bête» depuis l’arrivée de Serrar en tant que directeur général du club de Soustara. Il est évident que le coach Hamdi va apporter quelques changements sur son équipe. Il y aura les incorporations de Yaya, Meziane, Meftah et aussi la titularisation de Sayoud. Les Usmistes ne jurent que par la qualification eu égard au fait qu’ils traversent une très bonne phase caractérisée par leur victoire, en championnat national de Ligue1, contre les Sétifiens sur le score de 3à2. Ce qui intrigue les spécialistes reste le fait que cette équipe de l’USMA, drivée par Hamdi, ne termine pas fort ses matches. Elle se laisse surprendre en fin de partie comme ce fut le cas face à Maniema à l’aller et l’ESS. Cette équipe du Congo avait laissé une très bonne impression. D’où le fait que les nôtres doivent demeurer vigilants et ne pas sous-estimer l’adversaire. Il n’y aura aucun doute que les Rouge et Noir partiront avec les faveurs des pronostics et la qualification ne pourra pas leur échapper. On s’attend à ce que le public soit nombreux pour garnir les travées du stade de Bologhine.

Hamid Gharbi